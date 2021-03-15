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男友約11歲外甥女「一起洗澡啊」！　女大生崩潰：噁心反胃

▲▼浴缸,浴室,洗澡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO表示，男友坦言和外甥女一起洗澡不是第一次了。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者陳妙津／綜合報導

一名女大生日前在Dcard發文表示，過年時男友幫親戚帶外甥女時，竟和3名女童一起洗澡，其中最大的小孩年紀已經11歲，相當於國小五、六年級左右，讓她覺得噁心又反胃，完全無法接受，向男友反映後，對方回說沒有想太多，因為從小就這樣，也答應以後不會再這樣了。文章一出立刻掀起網路熱議。

原PO表示，男友親戚家剛好大人出國，拜託20歲的男友幫忙顧小孩，她則在一旁和其他長輩聊天，沒想到晚上準備回家時，卻意外聽到男友對外甥女們說「等等一起洗澡啊」，小孩們也回應說好，讓她錯愕傻眼，因為最大的外甥女也有11歲，理論上已經算是小大人了，而且從言談中知道，男友和外甥女們一起睡覺洗澡並非第一次。

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原PO回家後想了很多，本想自己調適心態，但最後仍覺得無法接受，「告訴自己說他們只是親戚，感情也很好， 以前也都一起洗澡，但是到了隔天發現自己還是不能接受，內心崩潰了很久，一想到那個畫面也覺得很噁心反胃」。
事後她和男友攤牌討論，指出國小生已經有性別特徵在發育，也會好奇「性」，還一起洗澡不太合適。男友則回應，有問過外甥女的父母，也都同意這件事，加上從小就這樣，一時也沒有想太多，不過聽了原PO想法後，也坦承不妥，下次不會再這樣了。

文章一出也在Dcard上掀起討論，多數網友都覺得不妥，紛紛留言回應，「小學開始就要讓孩子知道男女有別了吧」、「我覺得蠻誇張的，只要是異性都不能幫我女兒洗澡，現在社會案件太多了，你男友也要懂得自保呀」、「11歲就是對身體開始好奇的年紀欸，完全不敢想像浴室裡的情景」、「我是不知道其他家庭啦，我家國小一年級就開始自己洗了，這麼大不會自己洗嗎？」、「11歲我覺得不行」、「我不行，有夠噁的」、「只能說粗心吧」、「這真的有點誇張，外甥女爸媽也是很扯」、「我覺得這篇的重點不在於你男友有沒有不軌之心，而在於應該要教導孩童性教育，讓他們保護好自己」。

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