陽台有人偷窺！獨居空姐怒「一腳飛踢」　他當場墜樓倒血泊

▲男子墜樓受傷。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

河南一林姓男子大學畢業3年後，一直都沒找到工作，每日待在家，當個啃老族。他一次在自家陽台，竟發現鄰居的陽台被改造成一間浴室，當場色心大起，下秒竟趁著漂亮女鄰居在洗澡，他爬到了鄰居家的陽台外，站在了雨遮處，透過縫隙偷看對方洗澡，沒想到被女生發現，最後更被她一腳踢下了樓。

據《搜狐新聞》報導，林男母親捨不得孩子每天朝九晚五，便自己出去工作，把月薪每月給兒子一半。因此，林男大學畢業後3年一直未工作，每天在家飯來張口、衣來伸手，日常生活就是睡到中午起床，然後開始玩遊戲，是個典型的啃老男。

白天，一般都是林男一個人在家。近日，林男正在玩遊戲，聽到旁邊鄰居家陽台有水聲，仔細看發現是鄰居家把陽台改造成浴室了，更隱約看到窗簾後有人洗澡。

林男此前就得知，鄰居是一名空姐，姓楊，平時都是獨居。他頓時有了邪念，先是從自家陽台跳到平台上，再跳到鄰居家，雙手緊抓著護欄，從窗簾縫隙偷窺。

其實，他的一舉一動都被女方看到。楊女下秒不動聲色披上浴巾，一腳發力把他踹了下去。林男直接從2樓掉了下去，經過診斷，他小腿骨折，盆骨破裂，輕微腦震盪。

事後，楊女不僅沒等到道歉，而是被林男母親上門騷擾，要求賠付醫藥費，並登門道歉。對方母親還說，是楊女勾引兒子，讓兒子從窗戶跳過來再不小心掉下去，讓她負全責。

之後，林男母親更向法院提起訴訟，控告楊女故意傷害罪。經過法院審理，日前判決出爐，林男以違反社會治安管理條例，判處拘留12天，罰款500元人民幣；林男母親公開道歉；楊女屬於正當防衛，無罪。