　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／學妹控狼醫性侵超慘現況曝！男友悲痛守護身旁：陪她一起療傷

▲▼變態,色狼,摸,非禮,性騷擾,亂摸。（圖／CFP）

▲女網友小美（化名）在臉書指控，到台北馬偕醫院掛號看診遭同校學長性侵。（圖／CFP）

記者黃宥寧／綜合報導

女網友小美（化名）透過自己臉書控訴去年底到台北馬偕醫院掛號看診，卻遭該醫院放射科主治醫師也是同校學長，誘騙到門禁管制區樓梯間伸手進入裙底脅迫口交性侵得逞。對此，小美與男友接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，小美在事後欲輕生但被他發現緊急送往醫院急救，對此女友心情都相當痛苦，每當她一哭他也會跟著哭，快把眼淚流乾。

小美痛心指出，她在去年12月底到馬偕醫院看診，但因看診號碼太後面就去診間找學長聊天、對方表示「我帶你去一個神祕的地方，你肯定沒有去過」她回答「你要帶我去醫院大冒險嗎？」但未料女被害人表示她被學長帶馬偕福音樓一處需要刷卡進入的ICU管制區樓梯間，她旋即遭學長伸狼爪掀裙侵入下體，甚至威逼她口交，完事後該名醫生還誇稱她「你的技術不錯！」

▼小美痛心指出去年12月底到馬偕醫院看診，看診號碼太後面就到診間找學長聊天，豈料對方竟伸狼爪侵犯她。（圖／記者季相儒攝）

▲▼台北馬偕醫院，新logo。（圖／記者季相儒攝

性侵事件後，該醫師一直要約她見面談這件事，但男友認為不妥，所以小美就將該狼醫IG封鎖，不再和他進行對話。而馬偕醫院15日下午火速發表切割聲明澄清，表示該醫師僅帶女學妹到僻靜處聊天10多分鐘，絕無性侵被害人情事，但該醫師警訊時卻指稱兩人是兩情相悅，並無「性侵之事」，醫院和醫師說法明顯不同。

對此小美今接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，不明白學長怎會做出這樣子的事情；在事發後她心情大受打擊甚至罹患創傷後壓力症候群，更覺得相當對不起穩定交往快一年男友一度想結束自己生命，好險男友阻止將她緊急送醫才沒釀成遺憾。

▼小美淚控被學長也是放射科醫師帶到醫院禁區性侵，事發更罹患創傷後壓力症候群，如今只能天天以淚洗面。（圖／小美提供）

▲▼學妹淚控被帶到依院禁區性侵，事發罹患創傷後壓力症候群。（圖／T小姐提供）

小美透露自己曾就讀中部某醫學大學，但因想轉換跑道故轉回北部學校，正要開心展開求學人生，卻發生這件令她痛心疾首的事情，導致她現在只能休學靜養從事網拍販賣首飾。

專訪當下小美男友阿志（化名）也在一旁，並接受訪問表示，事發當天（2020年12月28日）女友不敢告訴他，但他也有察覺女友有些不對勁，一直到12月31日凌晨小美才哭著跟他說自己「遇到不好的事情」。阿志向記者表示，「悲劇發生後每當小美哭，自己也會哭，很心疼甚至都覺得眼淚快流乾」但阿志說，會一直守護在小美身邊，會陪她一起療傷一起走過；阿志哽咽說或許一年不夠，需要再一年，但不管如何都會陪伴著小美。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

獨／買BMW百萬重機挨轟「祖傳三貸」　小鮮肉「一關鍵」打臉酸民

BMW尬奥迪害死30歲華航副機師！60歲科技董座判決結果出爐

亂飛直昇機恐坐牢！貨運董座300萬入手　秒變「跑趟司機」法官大驚

兩大明星商品人氣爆棚

ET快訊
剛走出高鐵「2男狂要票根」　內行曝用途！一開蝦皮傻眼
又是主動脈剝離！23歲男模運動猝死　醫曝發病關鍵
23歲凱渥男模「主動脈剝離」猝逝　最後身影曝光
快訊／凱渥男模猝逝！　得年23歲
孫女深夜和空氣聊天　嬤竟拍下「人形鬼影」房內遊蕩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／網友po照幫高調！桃園銀樓驚爆搶案：劫14萬金鍊　警捉到了

台版Ｎ號房！扮「大姊姊」拐幼童自慰開直播　變態男重判10年

快訊／高雄工人操作機台不慎「左手撕裂傷」　急送醫縫合

神秘推銷信亂寄！「教你增長智慧」求匯30萬　刑事局高官也收到

萬里隧道區間測速下架！全台首創執法新招：過保固修繕成本高

水保局14官員摟妹喝花酒！一句下令：奶嘴準備好　當晚爽接受性招待

妻與小王激戰「那次流很多」　綠帽夫心寒：妳還讓兒子叫他爸

離婚半年前妻就生女...他驚覺被戴綠帽怒告！小王認了：一夜情就中

禍從天降！宜蘭高樓建築混凝土爆漿損7車　婦人遭砸頭送醫

獨／學妹控狼醫性侵超慘現況曝！男友悲痛守護身旁：陪她一起療傷

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

鍾漢良聽聞「夫人」譚松韻懷孕..欲言又止　拉她坐腿上：妳想要孩子，我可以幫忙

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

李現.關曉彤.THE9現身歐陽娜娜Vlog　鄧紫棋想耍溫柔..結果噴笑秒破功XD

快訊／網友po照幫高調！桃園銀樓驚爆搶案：劫14萬金鍊　警捉到了

台版Ｎ號房！扮「大姊姊」拐幼童自慰開直播　變態男重判10年

快訊／高雄工人操作機台不慎「左手撕裂傷」　急送醫縫合

神秘推銷信亂寄！「教你增長智慧」求匯30萬　刑事局高官也收到

萬里隧道區間測速下架！全台首創執法新招：過保固修繕成本高

水保局14官員摟妹喝花酒！一句下令：奶嘴準備好　當晚爽接受性招待

妻與小王激戰「那次流很多」　綠帽夫心寒：妳還讓兒子叫他爸

離婚半年前妻就生女...他驚覺被戴綠帽怒告！小王認了：一夜情就中

禍從天降！宜蘭高樓建築混凝土爆漿損7車　婦人遭砸頭送醫

獨／學妹控狼醫性侵超慘現況曝！男友悲痛守護身旁：陪她一起療傷

快訊／首間宜必思酒店3／31結束營業！贈送的住宿券4／1起開放兌換

北京首鋼正式簽下前巫師球員　曾單場豪取35分

快訊／網友po照幫高調！桃園銀樓驚爆搶案：劫14萬金鍊　警捉到了

印尼大媽下面好癢　馬路邊「深入摳摳16秒↑」！嚇呆旁人

轉角遇「超盟土匪」上車攔截！騎士急PO文求助...羨煞5千人

台版Ｎ號房！扮「大姊姊」拐幼童自慰開直播　變態男重判10年

生達、生泰召開重訊記者會　15：30說明分割合成部門

杜高犬衝出「一口含住」貴賓頭！旁人用竹子撐開...無奈斷氣才放

奴才準備出門！　3萌貓頭貼頭「疊羅漢目送」：要買罐罐回來唷～

大膽男鏡頭前玩弄巨蟒！　蛇牙往臉部狠咬「眼球差點被挖出來」

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

社會熱門新聞

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

快訊／無照富少賓士衝撞！女騎士搶救9天宣告不治

女友遭賓士富少撞死！他16條訊息崩潰道別

男嬰猝死驚爆染毒！檢急搜「毒窟」救出8幼童

控女友遭馬偕醫性侵　男友出面回應了：人渣醫生

即／交大員警住家輕生！民眾目擊他高掛外牆

即／北市公車碰撞路人　女捲車底命危

科大迎新逼脫內衣褲　有罪逆轉無罪確定

G奶妻枕邊風總務課長凍抹條　捲2億公款潛逃極樂高雄

馬偕狼醫性侵！　學妹深夜發58字：不會被擊倒

電梯故障！保全開門一跳墜B3慘死

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

即／男遭黑衣人強押動私刑　疑涉含羞草團員舞廳遭砍案

更多熱門

相關新聞

醫院病床「天天激戰」！他隔著簾子聽羞爆

醫院病床「天天激戰」！他隔著簾子聽羞爆

一名男網友抱怨，隔壁床的病人，自從住進來之後，每天都會和陪病者一起做壞壞的事，他就躺在床，中間只隔著一條簾子，聲音都聽得清清楚楚，讓他覺得很不舒服，嚴重影響到他的休息品質，「您的聲音有點粗」，還建議對方，可以跟醫院請假到附近的旅館開心一下，絕對比在醫院還要舒服。

科大迎新逼脫內衣褲　有罪逆轉無罪確定

科大迎新逼脫內衣褲　有罪逆轉無罪確定

女指控被帶入醫院管制區性侵

女指控被帶入醫院管制區性侵

控遭台北馬偕醫師性侵！學妹曝「加害者逼刪文」

控遭台北馬偕醫師性侵！學妹曝「加害者逼刪文」

被學妹控性侵「妳技術不錯」！醫師到案說明

被學妹控性侵「妳技術不錯」！醫師到案說明

關鍵字：

學妹學長醫院放射科醫師

讀者迴響

熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

精算女嫌男友：收入沒10萬沒勇氣結婚

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

女星錄影遭暴打　蔡依林經紀人翻臉

《我只喜歡你》CP成真！張雨劍承認「跟吳倩已婚有女兒」

連人帶車倒路邊！29歲男上完大夜險猝死

江宏傑登《玩很大》網評論一面倒

快訊／凱渥男模猝逝！得年23歲

名字叫鮭魚壽司郎免費！他秀身分證：誰要吃

譚松韻被瘋傳祕婚！證實「的確結了又離」　粉絲笑了

快訊／無照富少賓士衝撞！女騎士搶救9天宣告不治

女友遭賓士富少撞死！他16條訊息崩潰道別

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

更多

最夯影音

更多
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌
淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面