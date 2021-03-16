獨／學妹控狼醫性侵超慘現況曝！男友悲痛守護身旁：陪她一起療傷

▲女網友小美（化名）在臉書指控，到台北馬偕醫院掛號看診遭同校學長性侵。（圖／CFP）

記者黃宥寧／綜合報導

女網友小美（化名）透過自己臉書控訴去年底到台北馬偕醫院掛號看診，卻遭該醫院放射科主治醫師也是同校學長，誘騙到門禁管制區樓梯間伸手進入裙底脅迫口交性侵得逞。對此，小美與男友接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，小美在事後欲輕生但被他發現緊急送往醫院急救，對此女友心情都相當痛苦，每當她一哭他也會跟著哭，快把眼淚流乾。

小美痛心指出，她在去年12月底到馬偕醫院看診，但因看診號碼太後面就去診間找學長聊天、對方表示「我帶你去一個神祕的地方，你肯定沒有去過」她回答「你要帶我去醫院大冒險嗎？」但未料女被害人表示她被學長帶馬偕福音樓一處需要刷卡進入的ICU管制區樓梯間，她旋即遭學長伸狼爪掀裙侵入下體，甚至威逼她口交，完事後該名醫生還誇稱她「你的技術不錯！」

▼小美痛心指出去年12月底到馬偕醫院看診，看診號碼太後面就到診間找學長聊天，豈料對方竟伸狼爪侵犯她。（圖／記者季相儒攝）

性侵事件後，該醫師一直要約她見面談這件事，但男友認為不妥，所以小美就將該狼醫IG封鎖，不再和他進行對話。而馬偕醫院15日下午火速發表切割聲明澄清，表示該醫師僅帶女學妹到僻靜處聊天10多分鐘，絕無性侵被害人情事，但該醫師警訊時卻指稱兩人是兩情相悅，並無「性侵之事」，醫院和醫師說法明顯不同。

對此小美今接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，不明白學長怎會做出這樣子的事情；在事發後她心情大受打擊甚至罹患創傷後壓力症候群，更覺得相當對不起穩定交往快一年男友一度想結束自己生命，好險男友阻止將她緊急送醫才沒釀成遺憾。

▼小美淚控被學長也是放射科醫師帶到醫院禁區性侵，事發更罹患創傷後壓力症候群，如今只能天天以淚洗面。（圖／小美提供）

小美透露自己曾就讀中部某醫學大學，但因想轉換跑道故轉回北部學校，正要開心展開求學人生，卻發生這件令她痛心疾首的事情，導致她現在只能休學靜養從事網拍販賣首飾。

專訪當下小美男友阿志（化名）也在一旁，並接受訪問表示，事發當天（2020年12月28日）女友不敢告訴他，但他也有察覺女友有些不對勁，一直到12月31日凌晨小美才哭著跟他說自己「遇到不好的事情」。阿志向記者表示，「悲劇發生後每當小美哭，自己也會哭，很心疼甚至都覺得眼淚快流乾」但阿志說，會一直守護在小美身邊，會陪她一起療傷一起走過；阿志哽咽說或許一年不夠，需要再一年，但不管如何都會陪伴著小美。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

獨／買BMW百萬重機挨轟「祖傳三貸」 小鮮肉「一關鍵」打臉酸民

BMW尬奥迪害死30歲華航副機師！60歲科技董座判決結果出爐

亂飛直昇機恐坐牢！貨運董座300萬入手 秒變「跑趟司機」法官大驚

兩大明星商品人氣爆棚