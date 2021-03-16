俄反對派領袖IG證實「被關流放地服刑」　揭內部情況：真正的集中營

▲納瓦爾尼在IG發文，配上一張舊照，據他所說近日也被剃了一顆大平頭。（圖／翻攝自納瓦爾尼Instagram「navalny」）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）病癒堅持返國後，下機即被當局逮捕並指控違反假釋條款，遭判處2年半徒刑，並傳出被送往流放地服刑。對此他15日首度在Instagram證實，人在流放地服刑，被關進「真正的集中營」。

綜合《衛報》、《路透社》等多家媒體報導，納瓦爾尼人目前被關在俄羅斯首都莫斯科東北方弗拉基米爾州（Vladimir）的流放地，是對囚犯嚴苛管理著名的集中營。周一（15日），納瓦爾尼的Instagram帳號更新了一則貼文，並附上一張舊照片，顯然是由其團隊代為貼出，該則貼文證實了他人在監獄集中營的消息。

「我得承認俄羅斯的監獄系統真的能夠讓我出乎意料」，納瓦爾尼在該則貼文中表示「我完全不知道他們真的可以在距離莫斯科100公里遠的地方，搞一個真正的集中營。」他說自己在波克羅夫（Pokrov）一處小鎮的第二號流放地服刑，還剃了一個大平頭。

「監視錄影機到處都是，每個人都被嚴格監看著，只要有一點點的違紀，他們就會馬上呈報上去」，納瓦爾尼透露他在裡頭的所見所聞，「我覺得上頭一定有人看過喬治歐威爾的《1984》然後說，『對耶，酷。我們也來這樣做吧。透過去人性化來教育他們（囚犯）。』」

對於流放地內屢屢傳出的暴力虐囚事件，納瓦爾尼則表示目前還沒有看到任何肢體粗暴的行為，但觀察每個囚犯緊繃的模樣，他很容易就會相信那些暴力傳聞。

納瓦爾尼的律師米哈伊洛娃（Olga Mikhailova）證實，她能夠到流放地去探視納瓦爾尼。