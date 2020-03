篩查蝙蝠2萬多基因　北京清華團隊發現新冠病毒抑制劑

▲蝙蝠被視為多種流行病病毒的原始宿主。(示意圖/達志影像)

記者曾俊豪/綜合報導

北京清華大學與多個團隊發表最新研究,在對蝙蝠細胞的兩萬多個基因進行全面篩查後,確定數十個病毒複製所依賴的關鍵蝙蝠基因,併發現了一個共同的新的宿主基因MTHFD1。研究團隊認為,此宿主蛋白MTHFD1的抑制劑carolacton可有效抑制新冠病毒複製。

《澎湃》新聞報導,清華大學結構生物學高精尖創新中心、杜克-新加坡國立大學醫學院、中國疾控中心、中科院動物研究所、美國杜克大學的研究團隊聯合在論文預印本網站BioRxiv在線發表了一項最新研究,「Orthogonal genome-wide screenings in bat cells identify MTHFD1 as a target of broad antiviral therapy」。

作者們提到,2003年的SARS、2014年的伊波拉以及2019年末爆發的新冠肺炎給全球帶來巨大的經濟損失和心理恐慌。許多證據顯示,蝙蝠是這些病毒的共同天然宿主,病毒從蝙蝠到某個中間宿主傳播,最終導致疫情大規模爆發。

▲新冠肺炎疫情在全球擴散。(圖/路透)

研究提到,讓人不解的是,雖然蝙蝠可以攜帶多種致病病毒,但這些病毒卻不會對蝙蝠造成明顯的症狀,經過分析,認為蝙蝠對病毒的「高度耐受性」可能是其能攜帶並傳播多種病毒的重要原因。

於是,研究團隊通過對蝙蝠細胞的兩萬多個基因進行系統全面的篩查,確定數十個病毒複製所依賴的關鍵蝙蝠基因,並發現一個共同的新宿主基因MTHFD1。研究團隊最終發現宿主蛋白MTHFD1的抑制劑Carolacton可有效抑制新冠病毒複製。

報導指出,Carolacton是一種天然產物,被作為抗生素候選分子用於抑制細菌的菌膜生成。研究團隊認為,這項研究成果不僅能幫助新冠病毒藥物研發,有力抗擊疫情,更為人類未來抗擊突發病毒流行打下基礎。不過,報導也強調,研究結果尚未獲得其他同行評議。