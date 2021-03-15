獨／感傷！女友遭賓士富少撞命危　他PO空蕩蕩房間：情人節快樂

▲彭女男友於白色情人節觸景傷情，貼出彭女照片，字裡行間句句透露對彭女的思念。（圖／截取自翻攝彭女男友Instagram，下同）

記者白珈陽／台中報導

台中市北區7日發生彭姓女騎士遭張姓高中生開賓士撞擊命危事件，張母繼昨晚替兒代發道歉聲明後，15日上午再與董姓友人出面鞠躬道歉，重申他們沒有避不見面，只因配合警方辦案進度才於日前取得對方親友的聯繫方式，將會盡最大的誠意負責到底。昨日適逢3月14日白色情人節，彭女的男友在個人臉書限時動態貼上女友照片註明「情人節快樂」，思念之情表露無遺；針對張男聲明所說的沒有避不見面，他質疑，如今資訊發達，「有可能要不到我們的聯絡方式嗎？」，他還說，直到媒體不停報導，害怕兒子會有人身安危才出面處理，但至今他們卻還未親自收到道歉。

事發至今已逾1個禮拜，昨日剛好是白色情人節，彭女的男友在個人臉書頁面發了4張限時動態，其1是貼上彭女與貓的照片，註明情人節快樂並加上2顆愛心，還TAG彭女的IG帳號；其2是在他房間內，只有他的一雙腳，鏡頭對準房間一側的椅子，「以前的你都會坐在我面前，吹頭髮陪我聊天…」，在情人節當天女友卻缺席，讓他相當觸景傷情，字裡行間句句透露對彭女的思念。

▲彭女的男友質疑，如今科技發達，為何對方要不到他們的連絡資訊。

針對昨日張男發出的道歉聲明，彭女男友質疑，「如今科技發達，你覺得，有可能要不到我們的聯絡方式嗎？一直到新聞不停的報導，受不了害怕自己的兒子會有人身安全，才開始出面處理」，他還說，「什麼道歉都沒收到，卻說已道歉？」

另外，彭女閨蜜13日發文中，提及張男在案發後還若無其事的在家玩Instagram、改狀態，張男則在道歉聲明中表示，事發至今心情都相當沉重，經查詢後發現是他同學登入他的帳號，可能在當中有更改他的自介或內容，但變更細節他不清楚。對此，彭女男友強調「高調分享」，他說，「有人信嗎？同學登入他的IG幫他改自介這種鬼話都敢講？要多荒唐多會演？我都起雞皮疙瘩了」

▲張男稱IG內容是遭同學登入帳號所改，令彭女男友感到荒唐。

彭女閨蜜13日在社群網站Dcard發文指控，就讀台中某高工的18歲張男，無照駕駛肇事後對傷者避不見面，其父母也不關心傷者狀況，只擔心兒子人身安全，引起網友眾怒發動肉搜，他的身分因此被隨之起底，是台中一家醫美診所的院長兒子。事經媒體報導、網路延燒，張母昨日替兒發道歉聲明稿，今日再與董姓友人出面向媒體澄清、說明，也向傷者及其親友道歉。

張母表示，案發當天，他們不知道兒子晚上念書念累了，想吃宵夜，結果偷開家裡的賓士車出門，做錯事情就應該接受應有的處罰，對於孩子疏於管教，「身為家長我們也會深刻檢討」，將會與孩子一起面對，目前只希望彭女能盡快康復，而他們也會盡最大誠意協助善後。

董姓友人表示，目前曾多次嘗試與彭女親友聯繫，但對方疑忙於彭女救護事宜，或是心情仍未緩和，都還沒直接見過傷者家人，至今只有和一位林姓男子接洽，而林男是對方指派出面與他們處理相關事宜的人，已於13日下午會面過，將會持續協助彭女家屬。

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