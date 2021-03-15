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社會 社會焦點 保障人權

私娼寮放高利貸逼賣淫！「每次1千」還要抽成…花蓮女崩潰遠走他鄉

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局刑警大隊與花蓮分局聯手於「110年第2次全國同步掃黑行動專案」期間，查獲李姓犯嫌經營私娼寮，並以高利放貸之不當債務拘束女子賣淫，總計檢肅拘提查獲4人到案。

▲▼ 。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲▼花蓮警方破獲私娼寮。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

警方表示，以李嫌犯嫌為首的犯罪組織非法經營私娼寮，平日透過組織成員招攬、管理女子賣淫，另外提供場所讓旗下女子以每次1千元不等的價格，與不特定男子從事性交易。

李嫌除從中抽佣牟利之外，還會趁旗下女子經濟拮倨、需要借款的時候不法放貸，並趁對方無力還錢時，會用不當債務繼續拘束女子，導致這些被害人只好賣淫還債，恐嚇的方式逼討債務，很多被害人只能遠走他鄉躲避禍害。

▲▼ 。（圖／記者王兆麟翻攝）

警方得知情資後，報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦，8日持拘票、搜索票，拘提4人到案，於相關處所搜扣不法犯罪所得26萬元、本票、借據及安非他命吸食器，另外還查扣大批潤滑液、保險套、監視器主機及鏡頭等物，全案以涉嫌違反組織犯罪防制條例、人口販運、重利及恐嚇等罪嫌解送花蓮地檢察署偵辦。

花蓮縣警察局呼籲，民眾若有向本案犯嫌借高利貸、遭受暴力討債，請立即向花蓮刑大偵三隊報案指認。另民眾若財務狀況發生問題，應尋求正常管道解決，切勿向非法地下錢莊借貸。

▲▼ 。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲▼ 。（圖／記者王兆麟翻攝）

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