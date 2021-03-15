慎入！瘋魔刺青師「切掉大鼻子」　推進身體藝術極限

▲奧利維利亞把自己渾圓飽滿的大鼻切掉。（圖／翻攝自臉書「Fernando Franco de Oliveira」）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西聖保羅刺青師奧利維利亞（Fernando Franco de Oliveira）對刺青上癮，狂熱的嗜好讓他一步步將自己的身體每一吋皮膚用盡，變成圖騰和顏料的畫布。除此之外他還在牙齒、頭皮和耳朵上動手腳，把自己變得愈來愈像惡魔，直到最近他發現對自己鼻子所能做的都已經做了，為了把「藝術」推展到更極致，他竟然割下自己的鼻子。

巴西當地媒體報導，刺青師奧利維利亞將全身包括整個頭部都刺上圖騰和顏料，身形高大的他因此在網路上吸引50萬人追蹤。他除了刺青，還在乳頭、鼻樑、眉骨等部位打洞穿環，還把耳朵弄得像電影魔戒裡才會出現的角色。

▼人們因為奧利維利亞外型突出而喜歡和他拍照。（圖／翻攝自臉書「Fernando Franco de Oliveira」）

也或許正是因為奧利維利亞的「特出外型」，讓民眾不僅不懼於他，還非常高興能和他拍照。受到鼓舞的奧利維利亞也持續增加刺青，和在身上做出更多的變化；然而鼻頭開洞、穿環他都已經做過了，為了突破極限，便決定把已無藝術價值的鼻子段捨離，從人中上方到鼻樑軟骨盡處全數切除，露出了他的「內在」。

奧利維利亞事後和另一名熱愛刺青，鼻子和舌頭同樣動過的友人合照，並用手機錄影，拍下自己的左右側臉。奧利維利亞的行為引起網友熱議，部分認為他已經失控，也有人大讚他的勇氣，甚至期待他下一步會做什麼。