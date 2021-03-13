連6女控紐約州長性騷擾！　「民主黨也不挺」參院領袖籲下台

▲ 古莫與女兒出現在州長辦公室附近。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）接連爆出6起性騷指控，如今就連同黨人士都挺不下去。代表紐約州的參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）及參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）都出面要求古莫為性騷醜聞下台，也吸引更多民主黨人響應。

舒默及陸天娜12日發表聯合聲明表示，「要面對及戰勝新冠肺炎危機，需要堅定且穩定的領導能力。我們讚揚那些出面指控虐待與不當行為之人勇敢的行動。由於多起可信的性騷擾及不當行為指控，古莫州長顯然已經失去他的執政夥伴及紐約人民的信任。古莫州長應該辭職。」

古莫當天稍早則指責，要求他下台的言論「魯莽且危險」。他宣稱，「我從來沒有騷擾任何人，沒有攻擊任何人，沒有虐待任何人。」針對舒默及陸天娜的聲明，古莫辦公室目前則尚未回應。

紐約州民主黨國會代表團已有過半數人呼籲古莫下台，還有數十名民主黨議員要求他辭職。在舒默及陸天娜尚未出面時，其中一名指控古莫性騷的女子波伊蘭（Lindsey Boylan）12日更揚言成立政治行動委員會（PAC），支持這二名議員的主要政敵。

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