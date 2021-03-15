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網拍「專櫃正品」假的啦！夫妻勾結洗錢集團　8個月海削4500萬

記者陳以昇／新北報導

新北市一對夫妻在各大拍賣網站販售名牌包、精品名錶及品牌服飾等商品，標榜「100%全新正品」，民眾收到貨品後送驗，發現全是仿冒，警方獲報展開調查，在桃園逮捕這對賣A貨夫妻及提供人頭帳戶洗錢的男子，經查不法所得近4500萬元，訊後依詐欺、洗錢防制法及商標法移送偵辦。

▲▼新北市刑大破獲網路賣仿冒品夫妻，起獲大批中國A貨，還與洗錢集團勾結用人頭帳戶躲避查緝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市刑大破獲網路賣仿冒品夫妻，起獲大批中國A貨。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方表示，34歲張男與妻子從事網拍工作，2020年5月間，在網路販賣LV、ROLEX、HERMES、Tory Burch、Calvin Klein、CASIO等精品名牌的包包、手錶、服飾，以市價8至9折販售，更標榜「專櫃正品、本店只賣100%全新正品、正品代購」及「專櫃正品、質量保證」等話語，吸引買家上門。

▲▼新北市刑大破獲網路賣仿冒品夫妻，起獲大批中國A貨，還與洗錢集團勾結用人頭帳戶躲避查緝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

先後有11位民眾向張姓夫妻購買商品後，感覺品質與正貨有差異，於是拿去專櫃鑑定，赫然發現是仿冒的A貨，氣的向警方報案。警方獲報成立專案小組，經過8個月的調查，在桃園龜山一處倉庫，起獲3000多件的仿冒商品，並逮捕張姓夫妻。

▲▼新北市刑大破獲網路賣仿冒品夫妻，起獲大批中國A貨，還與洗錢集團勾結用人頭帳戶躲避查緝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方後續深入調查，發現夫妻所持有的30個網拍帳號都是人頭帳戶，經查2人與洗錢集團27歲蕭姓男子合作，待款項入到人頭帳戶後，先匯貨款至中國仿冒工廠後，再將佣金領出給張姓夫妻，截至2021年1月，短短8個月匯入人頭帳戶的不法所得高達4500多萬元。

▲▼新北市刑大破獲網路賣仿冒品夫妻，起獲大批中國A貨，還與洗錢集團勾結用人頭帳戶躲避查緝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

2月24日新北市刑大與桃園市警局刑事警察大隊共同執行第二波行動，兵分多路同步至台南市、高雄市、台中市等處，逮補蕭男及洗錢集團成員共6人到案，查扣犯罪所用手機、金融卡及帳冊，同時聲請動產及不動產扣押，約400多萬元，全案依依詐欺、洗錢防制法及商標法移送偵辦。

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▲▼新北市刑大破獲網路賣仿冒品夫妻，起獲大批中國A貨，還與洗錢集團勾結用人頭帳戶躲避查緝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼賣仿冒品夫妻與洗錢集團犯罪圖 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼賣仿冒品夫妻與洗錢集團犯罪圖 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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