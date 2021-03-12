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台中夫殺妻輕生！經濟老婆扛「常吵架」…社區管理員聞死訊表情淡定

▲台中一棟大樓驚傳夫殺妻後再上吊自殺的慘劇。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中一棟大樓驚傳住戶夫殺妻後，再到望高寮輕生的慘劇。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市驚傳夫妻雙屍命案，65歲的陳姓男子疑因長期沒有工作，經濟重擔都落在56歲陳妻身上，兩人經常發生爭吵，如今傳出是陳男先悶死陳妻後再輕生，夫妻住家是一棟4百多戶的集合式住宅，社區管理員聽聞媒體詢問時表情淡定的說，「拍謝、別問我，警方已著手偵辦了」。

警方12日獲報，西屯區東大路上1棟集合式大樓內，一對陳姓夫妻爭吵後失蹤，經調閱車行軌跡及監視器影像，發現車輛停放在望高寮，但車輛內未見陳姓夫妻蹤影，便出動大批警消人員搜山，在今天上午11點30分及下午1點先後發現陳姓夫妻遺體。

記者走訪死者所住的大樓，一樓工程行人員表示不認識這對夫妻，而社區女管理員則說，這棟有4百多戶，分屬三個地址，全由一個大門口進出，接著一聽來訪原因後，表情淡定，顯示早已知悉悲劇，只說，「拍謝，別問我，警察已著手處理，我們不是很清楚」。

死者所住的社區，位在台中榮總附近，1996年完工時，是當時全台最大的造鎮社區，總戶數高達4700戶，原本1坪14至15萬元，不料，碰上1999年的921大地震，房價瞬間跌至每坪3至4萬元，一度傳出找不到人買，後來，中科進駐，一下子湧進大量就業人口，才讓這社區「起死回生」。

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