中美合作以共贏為基礎　陸學者：不是「一方對一方的恩賜」

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken），和大陸最高層級外交官員楊潔篪，將於18日在阿拉斯加舉行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳怡靜／綜合報導

中美外交高層將於18日在美國阿拉斯加州安克拉治進行會談，是拜登政府上任後雙方高層首度會面，美方已預料協商過程將十分艱難。對此，大陸外交學院副院長王帆表示直言，中方雖認同中美高層磋商，但也決不會吞下犧牲核心利益的苦果，「中美合作不是一方對另一方的恩賜」。

王帆在《環時》針對中美外交高層對話發表評論，他指出中美之間已超越簡單合作的時代，兩國合作形式也不同於以往，中方不會為了合作而合作。若是美國以合作為誘餌、以合作為手段向中國施加各種壓力，依然將打壓中國作為根本目的，如以往對華合作只是一種削弱中國的方法，或視為一種權宜之計，或是將合作的目的當成惡性競爭的一種掩飾，就失去合作的意義。王帆直言，「以強凌弱，附帶不平等條件的合作，中國不能接受。」

王帆表示，過去美國習慣對華施壓，借合作提出各種不合理甚至是苛刻的附帶條件，要求中國改變自己的發展模式、治理模式甚至是制度模式，「如果中國不同意，它就大搞貿易戰，搞脫鉤，或者中斷人文聯繫。」因此他主張，在美國合作信譽和國際信譽大跌的今天，中方有必要保持警惕。

王帆直言，冷戰結束後，美國做過很多出爾反爾的事情，比如全球化是美國等發達國家發起的，但是美國後來又反全球化，大搞貿易保護主義。再者，聯合國也是美國和蘇聯在二戰後共同倡議建立的，但是美國成了不交會費或拖欠會費的國家。這些都體現出美國對所有國際機制或國際組織所持的態度：在美國看來，多邊機制和國際合作平台都是為美國利益服務的，為美國霸權所用的。王帆譴責，所有國家一律平等，不干涉內政是聯合國憲章的宗旨，「但是美國偏偏可以公然踐踏。」

王帆指出，未來中美合作必須建立在「以共贏為基礎」，必須是平等、互利、雙方自願的，同時也是互動的。最後王帆也說，「我們也不會因為美國在某些領域願意跟我們合作，就表現出感恩戴德的樣子，更不會把中美重啟合作視為美國送給中國的大禮。」