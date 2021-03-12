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小兒散劑檢出重金屬！消基會抽驗204中藥　4件含西藥2件汞超標

▲▼ 小兒散劑檢出重金屬！消基會抽驗204中藥　4件含西藥2件汞超標 。（圖／消基會提供）

▲消基會抽驗204中藥，其中有4件含西藥2件汞超標。（圖／消基會提供）

記者崔至雲／台北報導

中藥含異常物質！消日前傳出中醫藥含重金屬，引發國人不安。消基會今（12日）公布2020年抽檢中藥材重金屬，241件中藥材中，有4件含西藥（其他或不明來源管道）、2件給小兒服用的散劑檢出重金屬汞（出自國內藥商、藥局）。消基會呼籲來源不明的中藥最好不要服用，也不要隨意自行購買來路不明的中藥服用，要看合格的中醫師，才能永保健康。

消基會董事長黃怡騰指出，中藥材主要來自植物、動物和礦物等三大類，由於天然野生植物相當稀少，加上需求量變大，現在多半為人工種植，若土地受到汙染，中藥材就可能會受到重金屬汙染。經消基會檢驗，「中藥含異常物質」檢測，有4件檢驗有西藥成分，204件有重金屬。

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▲▼ 小兒散劑檢出重金屬！消基會抽驗204中藥　4件含西藥2件汞超標 。（圖／消基會提供）

▼▲消基會表示，中藥含過量的重金屬已經屬於「劣藥」，將處新台幣3萬元以上2,000萬元以下罰鍰。（圖／消基會提供）

▲▼ 小兒散劑檢出重金屬！消基會抽驗204中藥　4件含西藥2件汞超標 。（圖／消基會提供）

依消費者送檢時填寫的資料顯示，檢出的藥品作用類別顯示為「止痛類」，檢出件數為2件，其他例如「跌打損傷類」、「風濕鎮痛類」、「減肥類」、「感冒咳嗽、過敏性鼻炎類」、「抗過敏類」等藥品亦有檢出西藥成分。依送檢者聲稱之藥品作用類別檢出西藥情形，檢出的西藥成分共有7種，其中「Caffeine（咖啡因，中樞神經興奮劑）」被檢出，共有2件，其他包括「非類固醇類抗炎藥（NSAID）─「Piroxicam」、「Ketoprofen」、「Diclofenac Sodium」，以及「Acetaminophen」、「Sibutramine」皆有被檢出，至於許多消費者擔心的類固醇類藥─「Prednisolone」，也有被檢出。

▲▼ 消基會抽驗204中藥　4件含西藥2件汞超標 。（圖／消基會提供）

▲消基會抽驗發現，2件小孩用中藥汞超標。（圖／消基會提供）

消基會進一步分析，申請檢測重金屬的204件中藥樣品，有2件檢測出汞含量超過衛福部中醫藥司「中藥濃縮製劑含異常物質之限量」中「複方製劑之總重金屬限量低於30 ppm以下」，不符合規定。這2件不合格藥品，依消費者送檢時填寫的資料顯示，藥品來源宣稱是來自「中藥行、蔘藥行」，依屬性「非屬醫療院所」，歸類為「國內藥商藥局」。而其中1件的藥品作用類別為「小兒驚風類」和「精神安定類」，另1件為「其他-輔助小孩成長」。

消基會表示，中藥含過量的重金屬已經屬於「劣藥」，依《藥事法》第21條第3款規定「劣藥，係指核准之藥品經稽查或檢驗有污穢或異物者。」可依同法第90條「製造或輸入劣藥者，處新台幣10萬元以上5,000萬元以下罰鍰。販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列前項之劣藥或不良醫療器材者，處新台幣3萬元以上2,000萬元以下罰鍰。」

▲▼ 消基會抽驗204中藥　4件含西藥2件汞超標 。（圖／消基會提供）

▲4件中藥檢出西藥成分。（圖／消基會提供）

消基會表示，檢視2020年檢測有無西藥的37件樣品中，有4件檢出含有西藥成分。若以藥品來源分析，仍以來自「其他或不明來源管道」檢出率最高，達到33.3％，更以「託人購買」及「親友贈送」檢出西藥的比例最多。建議消費者到國外旅遊時最好不要隨意購買藥品，以免對身體造成傷害。

最後呼籲消費者，來源不明的中藥最好不要服用，也不要推薦藥品給別人，切記勿聽信偏方，也不要隨意自行購買來路不明的中藥服用，要看合格的中醫師，才能永保健康。

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