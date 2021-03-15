國內抗癌大進展！減輕副作用、提升標靶藥療效　首個研發成功案例

▲小分子抗癌藥物傳輸系統「DBPR115」獲美國FDA核准通過試驗中新藥(IND)申請，成為國內第一個本土研發抗癌藥物傳輸系統的具體成功案例。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

國內抗癌症藥物技術大進展！國家衛生研究院生技與藥物研究所新藥研發團隊，在經濟部技術處科技專案支持下，研發小分子抗癌藥物傳輸系統「DBPR115」，能提升標靶藥療效、無副作用、穩定度高、反應性佳，獲美國FDA核准通過試驗中新藥(IND)申請，成為國內第一個本土研發抗癌藥物傳輸系統的具體成功案例。

國家衛生研究院生技與藥物研究所張俊彥所長表示，DBPR115是目前「國內最好，在全球也屬於領先地位」的藥物。該藥運用具國際專利的技術，能有效地攜帶連結之藥物至腫瘤細胞，提升療效並降低副作用，適合國內以小分子藥物為主的產業特性，且為市場首見(first-in-class)新藥，與市售藥物CPT-11相比，僅需20%用藥量，即可達到數倍對大腸直腸、胰臟腫瘤生長之抑制效果。

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國家衛生研究院生技與藥物研究所鄒倫副研究員也分享，DBPR115經成功技轉並完成臨床前試驗後，於2020年12月15日向美國食品藥物管理局(FDA)提出試験中新藥(Investigational NewDrug，IND)申請，並順利於2021年1月15日獲美國FDA核准同意執行第一期臨床試驗，是國內第一個本土研發之抗癌藥物傳輸系統的具體成功案例。

該技術是本土首個以小分子擔任尊彈頭的標靶性抗癌化合物，其以小分子胺化合物結合市售的抗腫瘤藥物，達到傳遞並集中抗癌藥物至腫瘤組織的功能，增加腫瘤中抗癌藥物的濃度，提升藥效且降低副作用。小分子胺藥物傳輸系統除具備上述之特性外，還可增強所攜帶的藥物的辨識之信號，亦倍增傳輸系統找尋信號的能力，使治療效果更好。

相較於大分子的傳輸系統，小分子胺化合物製程穩定，且造成免疫反應的機率小，相對於生物製劑的優勢更多，限制條件更少。綜合以上優點，研發團隊於技術移轉後，共同推動研發成果産業化由廠商承接後續新藥開發工作。

開發新的藥物傳輸與辨識系統，是藥物研發領域中極重要的一部分，而成功地研發此藥物傳輸系統，不僅能有效應用於標靶抗癌藥物，也為藥物設計研發開闢新的途徑，為治療重症疾病帶來新的曙光。

國家衛生研究院生技與藥物研究所，在新藥研發擔任新藥探索之上游研發角色，並延續至中游發展。於新研發时程長且所需經費龐大，唯有運用優越的上游新藥研發經驗，才可持續推動、產出成果，協助國內建立完善的整體新藥發展體系。

該技術計畫於經濟部技術處補助計畫下執行，採新藥與類新藥的研發策略，利用整合性技術進行藥物開發，將可提供國內發展生技製藥產業的技術來源，更希望能透過具發展潛力的研究成果，與國內生技業，一同將本土研發之成果與產品推向國際。

目前DBPR115已完成全球17個主要抗癌症用藥市場的專利布局，已獲專利國家包括中國民國（台灣）、美國、新加坡、日本、中國、澳洲及俄羅斯。

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