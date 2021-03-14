接種AZ疫苗9天後突暴斃！韓50多歲男曾發燒...當局：與疫苗無關

▲南韓一名50多歲男子接種AZ疫苗後發燒，約9天死亡。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓又驚傳接種阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗後死亡的案例！一名生前患有慢性疾病的50多歲男子，在接種AZ疫苗後出現發燒等較輕微的副作用，沒想到才經過約9天卻意外死亡，目前當局正釐清其死因與疫苗的關係。

根據《韓聯社》報導，南韓防疫當局今（14）日下午在例行記記者會中，說明該起死亡案例，男子本身為入住療養院的慢性疾病患者，本月4日接種AZ疫苗，之後通報出現發燒等副作用，然而過了8天18個小時，卻於昨（13）日突然死亡。

防疫當局解釋，由於出現死亡、嚴重過敏性休克等重症副作用，才會進行疫調工作評估死因是否與疫苗有關，因此目前該案目前被定調，死因與疫苗暫無因果關係。

根據統計，截至14日0時為止，共有58萬7884人接種新冠疫苗，其中接種AZ疫苗者為56萬1785人、輝瑞疫苗者為2萬6099人。另外，共累計通報8520起施打疫苗後出現副作用等異常反應，佔總體接種比率為1.45%，其中AZ疫苗為8421例（佔總體98.8%）、輝瑞疫苗則僅為99例（1.2%）。

至於施打疫苗後的異常反應與副作用，死亡者累計16例、嚴重過敏性休克者累計74例、痙攣等需入住加護病房者累計7例，其餘8423例為頭痛、發燒、肌肉痠痛、噁心等較輕微症狀，屬於接種疫苗後常引起的副作用。

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