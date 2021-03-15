男友偷聯繫前任！她揭「1軟體」完全想不到　怒提分：比蝦皮還扯

▲原po發現男友偷偷與前任聯繫。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

本站曾報導《決定嫁老實男！狂搜LINE、FB都無出軌紀錄 「她一開蝦皮」綠炸了》，一名女網友看完此篇報導後，分享更扯的故事，某天意外發現男友還有跟前任聯絡，一問一下才發現，男友竟然用音樂軟體KKBOX和前女友聯繫，坦承和前任見過三次面以上，氣得她當天就提出分手。

「蝦皮聊聊還不是最扯的！」女網友在Dcard上發文，某天晚上翻看男友手機時，在友人的訊息中，發現男友還有與前任聯繫，原po交往前就說過，如果和前任有聯繫就不會在一起，而且她把前任的臉書、LINE、IG、電話都封鎖，想不到男友還能透過什麼方式聯繫。

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男友向原po坦承，是用KKBOX和前任聯繫，app裡有一個「一起聽」的功能，「類似可以開個電台，然後讓人加進來一起聽音樂，裡面可以傳訊息聊天」，而且男友的手機沒有下載此軟體，都是用電腦打開，也沒有留下任何紀錄，「他不講我還真的是完全想不到欸」。

▲沒想到男友竟然會用kkbox與前任聯絡。（示意圖／記者李佳蓉攝）

在原po的追問之下，男友才坦白，兩人聯繫不只一次，且見面至少三次以上，「在那邊解釋他們見面也沒有任何肢體接觸，誰信啊！他前女友現在還有男友喔，她男友也不知情」，男友不老實的行為讓原po超憤怒，當晚就決定放生，「如果你們覺得另一半怪怪的，最好查一下他們的所有app」。

貼文一出後，網友們在底下搞笑留言，「還好我都用MSN」、「還好我都用無名小站」、「我都用露天」、「還好我都用BBS傳水球」、「我都只用即時通」，有網友看到這留言笑說，「太扯了，樓上的各位好專業，用這些軟體對方完全查不到」。還有網友笑說，「學起來了，我都沒想到，感謝」、「我以為蝦皮已經是最扯的」。