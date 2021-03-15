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美國務卿與巴拉圭總統通話　籲持續與台灣合作

▲▼美國國務卿布林肯，將於17、18日訪韓。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓14日專電

台灣南美洲友邦巴拉圭近日因民眾不滿政府處理疫情不當，爆發抗爭。美國國務卿布林肯今天與巴拉圭總統阿布鐸通話，呼籲巴拉圭持續與台灣等民主夥伴合作，共同對抗疫情。

大批巴拉圭民眾近日因不滿政府處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）危機不當，紛紛走上街頭抗議，要求總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）下台，不只引發暴動也與警方爆發激烈衝突。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天與阿布鐸通話。根據國務院事後公布的重點摘要，布林肯在電話中表示，在巴拉圭人民飽受疫情衝擊之際，美國重申對他們的支持，也列舉美國所提供的協助。

國務院表示，布林肯也向阿布鐸強調，言論自由、和平抗爭與法治在民主社會中的重要性，並譴責巴拉圭近日發生的暴力事件。

此外，布林肯也呼籲阿布鐸，持續與包含台灣在內的區域、全球民主夥伴合作，共同對抗疫情與貪腐及增加政府透明度、究責制。

巴拉圭為台灣目前在南美洲僅存的友邦，阿布鐸曾在2018年首度以總統身分訪問台灣。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，人口近700萬的巴拉圭目前2019冠狀病毒疾病確診近18萬例，死亡3456人。

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