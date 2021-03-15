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全球軍武銷售近5年持平「15年來首次」　美、法、德出口上升

▲F-35主要用於密接支援、目標轟炸、防空截擊等多種任務（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國仍與法國及德國同為世界三大軍武出口國。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

軍售一直是多國經濟重要來源之一，不過根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）最新的報告指出，2016年至2020年間，全球軍售的成長呈現持平，結束過去十數年來的銷售增長。

路透社報導，美國、法國和德國是世界前三大軍武出口國，SIPRI指出，事實上前述三國在這5年間的軍武出口量仍是向上提升的，但自俄羅斯與中國進口軍武量下降，恰好抵銷了出口成長。

這是自2001年到2005年之後，各主要軍武供應國之間的交貨數量，首次呈現與先前持平的情況。

不過考量到疫情期間各國經濟嚴重衰退，SIPRI表示現在要說軍武交易量在未來會持續減少，還言之過早。

SIPRI和軍事支出計畫的高級研究員韋斯曼（Pieter Wezeman），儘管疫情對經濟帶來衝擊，但期間仍有部分國家談定了主要的武器計畫，以阿拉伯聯合大公國為例，該國最近就和美國簽署了軍售合約，購滿50架F-35戰鬥機，還有18架武裝無人飛機，該軍售案總額230億美元。

2016至2020年間，中東國家是全球軍備進口增長最多的，相比2011至2015年增長了25％。

世界最大軍武進口商沙烏地阿拉伯，則是在這5年間增加了61％的進口，卡達更是增加了361％。以地區而言，亞洲和大洋洲是最主要的軍武進口地區，2016到2020年間增長了42％，印度、澳洲、中國、南韓和巴基斯坦則是該區進口最多的國家。

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