「陳進興說要殺我們全家」　警高官辦過白曉燕案！被控收賄下場曝

▲流亡海外11年，羅明村去年8月終於返台投案。



圖文／鏡週刊

如果沒有發生那件事，67歲的羅明村應該是某縣市的警察局長、甚至以更高官階退休。

但1999年，他被控收賄，遭判刑13年。他逃亡海外，去年才返台投案。

從警界明日之星到階下囚，這一切是怎麼回事？我們檢視一疊又一疊的舊卷宗，並採訪到當年證人，最後發現，如果一個人在家看電視、甚至在辦公室開會，仇人卻指控你犯下某件案子，你可能百口莫辯。

去年11月的台北高等法院，白髮蒼蒼的羅明村坐在被告席。法官問他這些年去了哪裡，他答，先逃到中國，半年後又逃到越南，因為越南生活費低。流亡越南10年，還是決定返台投案，「律師跟家人都勸我回來。」他的雙手放得低低的，遮住了難堪的手銬。

女兒懷疑 測謊遭灌雜音

他曾是高階警官，拿過警察獎章，辦過幾件大案，最著名是白曉燕案。事情發生那年他43歲，是新北市新莊分局的刑事組長，警界的明日之星。

1999年的林口，二派江湖人馬起衝突，甲方去乙方的餐廳開槍警告，乙方2小時後報復，也開槍射傷甲方汽車內人馬。警方抓到2件槍擊案的開槍者，只是，2名開槍者入獄後陸續被發現都只是頂罪的，後來抓到真凶，真凶說，有先賄賂刑事組長羅明村，2件槍擊案各給50萬元。

▼羅明村不到40歲就升上刑事組長，在新莊分局之前曾任三峽、板橋等分局刑事組長，是警界明日之星。



羅明村喊冤，官司纏訟，第一件餐廳槍擊案2009年定讞，羅明村被判13年。他匆忙逃到國外，直到去年才返台，被關進牢裡。至於第二件汽車槍擊案，當年羅明村逃亡後，案子就中斷審理，隨著他返台，法官才又重新開庭。

我們無法採訪羈押中的羅明村，他的女兒小魚（化名）代父喊冤。小魚坐在餐廳一處角落受訪，她習慣低調，「媽媽不希望我受訪，擔心我在公司會受影響，我自己本來也不願意，可是真的太久了，爸爸年紀越來越大，我才豁出去。」她長得白皙精緻，有一雙像父親羅明村的大眼睛。父親出事時她才讀國中，如今早已結婚生子，35歲了。

「我爸爸有心臟病、高血壓，加上越南疫情，我真的很擔心，不然之前我沒有很強硬叫他回來，因為他曾經說寧願死也不願意去坐牢，我一直很怕他會…（自殺），他是警務人員，對他的職業很驕傲，無法接受跟那些被他抓的人關在一起。」

▼從懂事起，當警察的父親羅明村一直是小魚心中的英雄。



我還是問了小魚一個殘忍的問題：「妳怎麼確定妳父親是無辜的？」她有些愣住，但很快便說：「我從國中就跟著爸爸勘驗當年他被偵訊的錄音帶，我幫忙打字，像測謊錄音，那是我爸爸自己主動說要測謊，可是測謊的人後來說我爸爸不能繼續測，心律不整很嚴重，所以測謊根本沒做完，怎麼會變成測謊沒通過？」

她又說，有些錄音帶雜音嚴重，根本聽不清楚，「有很多人講話，還有市場的聲音。」偵訊室是安靜的，她懷疑錄音帶遭灌雜音。

妻賣公寓 籌錢供夫流亡

父親曾是她心中的英雄，小魚回憶，兒時甚少見到早出晚歸的父親，倒是白曉燕案期間，常在電視上看到爸爸。「有一段時間，我們家樓下好多警察。我長大才知道，連我走到國小的路上也有很多便衣，因為陳進興說要殺我們全家。」

▼父親官司纏訟二十多年，小魚家中堆著一疊又一疊舊卷宗。



小魚國小時以全校第一名畢業，但，父親被控收賄後，生活一夕風雲變色，「我一滿16歲就去便利商店打工，每天下課後6點做到10點，那時候好想趕快變成大人，幫忙爸爸的案子。」但最後爸爸仍被判刑，爸媽簽字離婚，媽媽賤價賣了全家賴以居住的公寓，供爸爸流亡。「我媽後來也生病，恐慌症，她本來就有一點，因為爸爸是刑警，她會擔心，尤其白曉燕案期間電視打開都是槍戰，後來爸爸的案子讓她病情更嚴重。」



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