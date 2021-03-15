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雅房租窮人！包租公婆遭割喉託夢所長　自助餐老闆娘曝關鍵線索

吳慶陸持利剪猛刺老太太，將她殺害。

圖文／鏡週刊

17年前，台中一對老夫婦慘死家中，因線索有限，案情陷入膠著，所幸偵辦此案的派出所所長因死者託夢，重訪為老夫婦送餐的自助餐店老闆娘，進而鎖定兇手吳慶陸，很快的，共犯呂文昇也被查出；呂落網後，吳男逃竄桃園，警方北上緝凶，卻處處碰壁，收隊前，小隊長率同仁到餐廳吃飯，並向店裡供俸的土地公誠心祈求，不到半小時，吳竟自己送上門，被警方逮個正著。

2004年1月7日，在台中市北屯區擁有多處房產、土地的黃姓包租公老夫婦，雙雙慘死家中，兩人被利刃割喉、刺胸，且遭綑綁，顯然生前產遭凌虐。警方指出，兇手刻意戴手套，抹去洗手台的痕跡，現場沒有一枚可疑指紋，只找到一根馬桶上的陰毛以及兇嫌喝米酒狀膽的杯子。

▼呂文昇（右）、吳慶陸（左）落網之後，把殺死老夫婦的主要罪責推給對方。

呂文昇（右）、吳慶陸（左）落網之後，把殺死老夫婦的主要罪責推給對方。（翻攝畫面）

雖有DNA，但沒有比對對象，緝兇猶如大海撈針，且當年監視器數量少，警方只在一處路口監視器，發現有兩人，出大太陽穿雨衣，騎機車雙載，研判是兇嫌為了遮掩身上噴濺的血跡，但並沒有拍到機車車牌號碼，畫面也模糊，無濟於事，只是知道，兇嫌應該是兩人共犯。

呂文昇綑綁老先生，持刀凌虐，逼他交出財物。

專案小組只能用最原始的方式逐一查訪老夫妻的房客，並在水湳市場一帶打探消息，一個月過去了，案情陷入膠著，時任轄區水湳派出所所長的陳聖偉，因老太太托夢，讓他起心動念，重新約訪為老夫妻送餐的自助餐店老闆娘。

▼黃姓老夫婦的名下有多筆房產，還會把雅房租給弱勢的窮人。

黃姓老夫婦的名下有多筆房產，還會把雅房租給弱勢的窮人。（東森新聞提供）

老闆娘無意透露，有個姓吳的，曾幫她代為送餐，此人最近也失蹤，警方到他家搜索，才知道他離家出走，拿他的牙刷比對，證實他是兇嫌之一，另一組人也查出，共犯呂文昇跟著吳慶陸一同人間蒸發。

▼辦案警官陳聖偉透露，因死者託夢，重新訪查，最後鎖定歹徒身分。

辦案警官陳聖偉透露，因死者託夢，重新訪查，最後鎖定歹徒身分。

警方先查出呂文昇躲在台中縣大肚山上偏僻處的養雞場，打工餬口，埋伏三個禮拜後，策動養雞場主人，裡應外合將他逮捕到案；他落網後坦承夥同吳男殺人劫財。

呂男落網後，吳慶陸又逃了一個多月，警方查出他躲在桃園龍潭、平鎮一帶，同時掌握他的機車車號，於是派一組人北上，用「以車追人」的方式緝兇，但那組人大海撈針，處處碰壁，到了要回台中交班那晚，全組人在龍潭一家餐廳用餐，小隊長見店家供奉土地公，率全隊人員上香，祈求早日將兇手繩之以法。

▼警方在命案現場的馬桶上找到1根陰毛，讓歹徒落網後無法狡賴。

警方在命案現場的馬桶上找到1根陰毛，讓歹徒落網後無法狡賴。（東森新聞提供）

沒想到一吃完飯，某位幹員跑到屋外抽菸，突然衝進來說：「看到吳慶陸那部機車」，整組人在餐廳外埋伏，不到半小時，吳慶陸自己跑來牽車，不費吹灰之力將他逮捕到案。

2006年，吳、呂二人被法院判處死刑定讞，但一直未執行，兩年前，吳在獄中罹患癌症病逝，呂目前仍在牢裡等待槍決。

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