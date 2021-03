埃及沙漠考古重大發現！基督教古聚落出土　挖出西元5世紀教堂

▲埃及考古新發現。(圖/翻攝埃及考古部官網)

記者陳致平/綜合報導

考古學界近日又有重大發現!埃及古物部14日發聲明指出,考古團隊在埃及西部沙漠地區發現新遺跡,時間可追溯歷史至西元4~7世紀,此次發現的基督教遺跡可揭露當時的修院生活。

埃及古物部指出,在距離開羅約370公里的拜哈里耶綠洲 (Bahariya Oasis),法國挪威考古團隊在進行Qasr Al-Agouz進行第3次挖掘時,發現由玄武岩以及泥磚打造的建築群。

古物部伊斯蘭、科普特、猶太古物主管塔拉特博士(Osama Talaat)解釋道,這個建築群分為6個區塊,其中包括3座教堂和僧侶房間遺跡,牆上有著塗鴉以及一些疑似科普特留下的符號字體。

考古團隊團長維克多吉卡博士(Victor Ghica)進一步表示,去年在基岩中發現19座建築物和一座教堂,其中,教堂牆上還有「宗教銘文」和以希臘聖經內容。從種種遺跡中顯示,該地區從西元5世紀就有僧侶。吉卡強調,此次的發現有助於了解這個地區建築物的發展,還有第一個僧侶社群的形成。

