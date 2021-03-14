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桃園「傳神」特展　媽祖出巡、官將首等經典作品給您大飽眼福

▲桃園「傳神」特展經典作品大飽眼福。（圖／市府提供）

▲桃園「傳神」特展經典作品大飽眼福。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市土地公文化館慶祝農曆2月2日(14日)土地公生日，也是該館四週年，由文化基金會舉辦「傳神」神像工藝特展及街頭藝人表演秀，邀請許多工藝大師來到場，讓民眾欣賞傳統民俗藝術的美好。蒞臨活動的市長鄭文燦，期盼未來土地公生日慶祝活動能進一步轉型為土地公民俗藝術節，讓來自民間的庶民工藝能夠完整傳承。

鄭市長談到，本次特展邀請許多來自各地的人間匠師，包括來自雲林北港的紙塑神像匠師蔡爾容，為傳承祖父輩的紙藝神像，捨棄科技業高薪回到家鄉，埋頭研究傳統典籍，還原失傳上百年的傳統紙塑技藝古法，成為兩岸目前唯一的技術保存者。為了本次特展，蔡師傅除了展出媽祖出巡、官將首、什家將等經典作品，也製作全新紙塑福德正神，讓參觀展覽的民眾大飽眼福。▲桃園「傳神」特展經典作品大飽眼福。（圖／市府提供）

鄭市長提及，台南的廟宇彩繪與修復師許良進在傳統師承之外，也進入大學與研究所接受學院藝術教育及教學，將東西方美學觀念帶入傳統建築彩繪實作中，讓作品更加細膩精巧，中壢仁海宮整修工作也是邀請許良進師傅進行彩繪。在本次特展中，許師傅特地繪製風調雨順四大天王其中一位，作品名為「持愿調心」，180公分高的創作氣勢非凡。▲桃園「傳神」特展經典作品大飽眼福。（圖／市府提供）

鄭市長指出，彰化木雕師傅丁金皮作品多出現在彰化各廟宇，也接受許多宮廟的整修委託，最有名的是彰化元清觀。丁師傅在元清觀大火之後被指定進行神像整修，意外發現藏在玉皇大帝神像中的清代遺留神尊；本次特展主視覺即為丁師傅雕刻的土地公神像。此外，大溪藍偉文師傅14歲即投入木雕技術，師承林明棟、陳朝清、張福春和范金水先生等，「禪系列」作品如〈送子觀音〉、〈願〉、〈悠〉等，嘗試以西方抽象的觀念，進行現代人對神像的造型詮釋，在2019年登錄為桃園無形文化資產保存授證者。

另外，台南石刻匠師董炎山在石雕作品構圖中，以「層次景深石雕法」讓作品的神韻豐富精采，2015年獲選為台南市傳統工藝石雕保存者；平鎮泥塑匠師楊旻崧師傅入行50年，熟悉佛像雕刻，人物泥塑、木雕，從粗胚、細胚、漆線、粧佛等神像製作無一不精；收藏家蘇守義先生也特別展出數尊非常罕見、具有上百年歷史的收藏品，包括廣澤尊王（清代）、木刻太子壇（清代）與德化瓷觀世音菩薩（清代）等，展現當時極為精巧的工藝技術；收藏家豐原-吳王會先生所收藏品中，紙雕的三坪祖師及造型可愛的虎爺眼睛是琉璃製成，亮晶靈動相當特別。

包括：立法委員湯蕙禎、市議員蘇家明、市府地政局長蔡金鐘、桃園區長陳玉明、祥儀機器人夢工廠董事長蔡逢春、桃園市文化基金會執行長劉子琦等均一同出席活動。

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