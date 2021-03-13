賞花又賞樂！北市杜鵑花音樂節登場　拚防疫也拚經濟

▲北市杜鵑花音樂季登場。（圖／觀傳局提供）



記者陳家祥／台北報導

2021台北杜鵑花季將在14日白色情人節登場，北市觀傳局與Live House業者合辦的杜鵑花音樂節巡演12日起搶先登場，即日起到4月4日止總計有19場現場演出、2場音樂紀錄片放映會、4場音樂講座，共計25場活動，內容豐富精彩，歡迎市民購票欣賞。

今年杜鵑花音樂節參與Live House業者，包括THE WALL、PIPE Live Music、海邊的卡夫卡、REVOLVER、台北月見ル君想フ、後台Backstage Café、小地方、Oldie Goodie、EZ5、樂悠悠之口等，共計10家，每家場地容納人數從60人到500人不等，票價由200元至500元間，共安排19場次現場演出，並有4場音樂講座與2場音樂紀錄片放映會。

北市副市長蔡炳坤與觀傳局長劉奕霆12日化身為樂團主唱，合唱周杰倫的「菊花台」，並帶領現場觀眾一起為活動揭開序幕。蔡炳坤表示，杜鵑花音樂節已經連續舉辦5年，成功連結杜鵑花節，白天賞花、晚上聽音樂已是市民日常，歡迎全民一起參與。

蔡炳坤表示，台北杜鵑花音樂節這種由民間舉辦的音樂活動，對地方產業發展帶來很大的幫助，也讓許多台灣在地樂團有更多演出的機會，使台北市溫羅汀Live House文化可以綿延不斷，展現台北市豐沛的文化生命力。