300元以下擬收40元！藥品部分負擔喊漲　醫憂民眾誤認掛號費漲價

▲衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

健保費率調漲，藥品部分負擔也連動改革，5月起擬從100元以下免費改為300元以下加收40元，之後每增加100元再多收20元，直到200元上限。對此，基層醫師質疑，此舉失去分級醫療初衷，也可能會讓民眾誤認為診所漲價。健保署長李伯璋回應，相關方案還在討論中，除現行流出方案外，免除40元「低消」的版本也有討論空間。

開業醫師、基層醫療協會理事長林應然今（14）日受訪時表示，健保若真的推出40元的藥費樓地板價，天花板還是訂在200元，也就是用了超過1000元甚至上萬元的藥物，也只需要自付200元。除了違反分級醫療精神，也形同於懲罰平時少用藥、少看病的民眾。

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林應然舉例，近8成來基層診所看感冒的民眾，藥費申報都是使用3天66元的簡表，但若40元藥品部分負擔「低消」順利上路，等同於使用藥費未超過百元的民眾，也要多繳錢，而不熟悉健保制度的民眾，又會以為是醫療院所多收費，「殊不知我們只是幫健保署代收，但民眾卻會以為我們漲價。」

林應然說，健保若要真的有心改革，應該要回歸母法，讓高價藥品使用者，也要自付20%的部分負擔。若政府考量民眾能力有限，也要將天花板價從200元上升到500元、1000元，「有感調漲才能讓抑制浪費」。此外，連續處方箋也應該取消免部分負擔，否則台灣每年丟棄藥物高達上百噸，「藥品浪費未解決，你費率調到7％、8%都不夠。」

對於基層醫師聲音，李伯璋表示，基層希望藥品不要一開始就收費的聲音，健保署也有聽到，當初會釋出40元低消方案，是因為讓醫療區隔性更明確，且目前有70％病人都是「免錢領藥」，收費也有望減少民眾藥品浪費。健保署也在研究免除40元低消門檻的方案，但對於多少錢以下免收費，目前還不方便公開。