　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

300元以下擬收40元！藥品部分負擔喊漲　醫憂民眾誤認掛號費漲價

▲▼衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

健保費率調漲，藥品部分負擔也連動改革，5月起擬從100元以下免費改為300元以下加收40元，之後每增加100元再多收20元，直到200元上限。對此，基層醫師質疑，此舉失去分級醫療初衷，也可能會讓民眾誤認為診所漲價。健保署長李伯璋回應，相關方案還在討論中，除現行流出方案外，免除40元「低消」的版本也有討論空間。

開業醫師、基層醫療協會理事長林應然今（14）日受訪時表示，健保若真的推出40元的藥費樓地板價，天花板還是訂在200元，也就是用了超過1000元甚至上萬元的藥物，也只需要自付200元。除了違反分級醫療精神，也形同於懲罰平時少用藥、少看病的民眾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林應然舉例，近8成來基層診所看感冒的民眾，藥費申報都是使用3天66元的簡表，但若40元藥品部分負擔「低消」順利上路，等同於使用藥費未超過百元的民眾，也要多繳錢，而不熟悉健保制度的民眾，又會以為是醫療院所多收費，「殊不知我們只是幫健保署代收，但民眾卻會以為我們漲價。」

林應然說，健保若要真的有心改革，應該要回歸母法，讓高價藥品使用者，也要自付20%的部分負擔。若政府考量民眾能力有限，也要將天花板價從200元上升到500元、1000元，「有感調漲才能讓抑制浪費」。此外，連續處方箋也應該取消免部分負擔，否則台灣每年丟棄藥物高達上百噸，「藥品浪費未解決，你費率調到7％、8%都不夠。」

對於基層醫師聲音，李伯璋表示，基層希望藥品不要一開始就收費的聲音，健保署也有聽到，當初會釋出40元低消方案，是因為讓醫療區隔性更明確，且目前有70％病人都是「免錢領藥」，收費也有望減少民眾藥品浪費。健保署也在研究免除40元低消門檻的方案，但對於多少錢以下免收費，目前還不方便公開。

ET快訊
快訊／新北刑大爆離譜違紀！警官備勤室天花板竟搜出槍毒
劇團演員猝死前最後身影曝光！蹲地與小朋友溫馨互動下秒倒地亡
「都市人不懂但鄉下人一定懂的10個行為」　南部民眾：全中
15年前辭竹科工程師轉當藝人奪金鐘　男星曝離職理由

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中開第一槍！水情緊亮橘燈　中市府協調泳池業者縮短營業時間

自台入境澳門「符合2條件」　即日起免14天健康管理　

大陸木材不能買！專家提醒恐「帶蟲」進來　最高罰15萬

我向COVAX訂的疫苗「遇到轉折」　莊人祥：已著手聯繫運送問題

AZ血栓之亂影響醫護接種意願？　莊人祥：沒有壓著他們打

奈良美智美國佈展生氣了！推特曝想念台灣：他們都不戴口罩說話

快訊／新冠肺炎增1境外移入　南非籍女性「檢疫期滿採檢確診」

300元以下擬收40元！藥品部分負擔喊漲　醫憂民眾誤認掛號費漲價

7成市民盼再見台灣燈會 　市府：兒藝節、新竹光臨藝術節展出

別急著北上看奈良美智！7月高雄、11月台南「開展時間地點」出爐

「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」

腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

美國視訊開庭她不安狂左顧右看　檢察官識破家暴男在旁緊盯施壓

老翁載妻「一路逆向」騎上中投公路　警鳴笛狂按喇叭...飆10KM攔阻！

曳引車橫向駛出！小客車嚇壞左切　撞爆5車+檳榔攤...網罵爆：開太快

眾人騙他施展魔法假裝「消失不見」 萌娃急到哭：我找不到你們！

辣妻客廳脫剩內衣給老公驚喜　公公進門撞見！嚇到逃離現場

台中開第一槍！水情緊亮橘燈　中市府協調泳池業者縮短營業時間

自台入境澳門「符合2條件」　即日起免14天健康管理　

大陸木材不能買！專家提醒恐「帶蟲」進來　最高罰15萬

我向COVAX訂的疫苗「遇到轉折」　莊人祥：已著手聯繫運送問題

AZ血栓之亂影響醫護接種意願？　莊人祥：沒有壓著他們打

奈良美智美國佈展生氣了！推特曝想念台灣：他們都不戴口罩說話

快訊／新冠肺炎增1境外移入　南非籍女性「檢疫期滿採檢確診」

300元以下擬收40元！藥品部分負擔喊漲　醫憂民眾誤認掛號費漲價

7成市民盼再見台灣燈會 　市府：兒藝節、新竹光臨藝術節展出

別急著北上看奈良美智！7月高雄、11月台南「開展時間地點」出爐

索沙專剋中信兄弟　運彩看好富邦悍將踢館

增加青年參政　江啟臣：未來不分區立委提名每5名有一名要40歲以下

張柏芝小腹凸起…被爆懷第4胎！私下影片曝光「真實身材」現形

「德國收賄醜聞」竟見台灣花80萬！　陳以信：駐德代表請來面對

台中開第一槍！水情緊亮橘燈　中市府協調泳池業者縮短營業時間

佈局「美元保單」　業者3點呼籲：挑選有訣竅！

高雋雅離婚首露面：學到教訓了　曝和「婆婆感情」

超越非洲天王登NBA總得分榜11名　甜瓜安東尼：我還站在這裡

自台入境澳門「符合2條件」　即日起免14天健康管理　

大專棒聯／台東大學楊竣翔驚天滿貫砲　游擊具長打能力挑戰職棒

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

以為在表演！劇團演員黃民安驟逝

「恐怖殺手病」曝！奪台萬命

癌末男痛苦呻吟！女友打119竟成鬧劇

福原愛已輸！網指1關鍵：江大獲全勝

吃好市多「壽司、烤雞與濃湯」　3人腹瀉送急診

婚禮女主持搶人夫！　美妝師：謝謝我花6年時間

連5天晴暖32℃↑　下波「鋒面+強冷空氣」報到時間曝

外送員國考通過！網一看狂勸：會後悔

國中4天3夜畢旅噴6850元！爸看傻：換我吃土去

張誌家首次直播拍賣　狂賣102條貔貅手鍊

一句話描述住哪？　「能見度不到200公尺」答案揭曉

搜男友LINE都無出軌...正宮「一開蝦皮」綠炸

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

福原愛遭酸公主！住日6年網友：理解她想逃

更多熱門

相關新聞

健保B肝抗病毒用藥「擴大給付3對象」

健保B肝抗病毒用藥「擴大給付3對象」

慢性肝病及肝硬化為全國十大死因第9位，根據衛福部統計，每年約有1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌。健保署自101年放寬B肝藥物給付後，今年3月起再度擴大使用對象，將「非肝臟之器官移植者」、「接受免疫抑制劑治療者」及「肝纖維化程度F3以上者」等一併納入投藥，每年約有3880人受惠。

次世代基因定序納健保　專家達初步共識

次世代基因定序納健保　專家達初步共識

次世代基因定序擬納健保給付　肺癌呼聲大

次世代基因定序擬納健保給付　肺癌呼聲大

癌友福音！多項新藥納健保給付

癌友福音！多項新藥納健保給付

藥局不能領「中藥調劑費」引反彈！藥師揚言上街頭

藥局不能領「中藥調劑費」引反彈！藥師揚言上街頭

關鍵字：

健保健康部分負擔藥品部分負擔

讀者迴響

熱門新聞

熱依娜寫新歌《愛你》酸爆陳芳語！藏頭詩嗆：傻B閉嘴滾

揹122萬學貸！25歲OL放假兼差賣淫

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

業界瘋傳「福原愛超慘下場」！

以為在表演！劇團演員黃民安驟逝

高雄女上吊身亡！男友見屍崩潰報警

國一妹淪提款機！不堪校園霸凌投江溺亡

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

50歲錢薇娟病痛纏身　「上廁所像蜘蛛人」蹲都蹲不下去

遭熱依娜diss反嗆　陳芳語：我看不太懂簡體字

《少林足球》18歲星女郎「20年後淒涼近況曝光」！

42歲再現劇團黃民安死因出爐！

「恐怖殺手病」曝！奪台萬命

癌末男痛苦呻吟！女友打119竟成鬧劇

小蠻懷孕5個月「孕肚神隱」！

更多

最夯影音

更多
「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」

「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」
腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面