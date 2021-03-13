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不要再摺棉被了！專家曝「最浪費時間」10大壞習慣　每周省30分鐘

睡眠,睡覺,起床（圖／達志／示意圖）

▲每天提早5分鐘起床摺棉被會浪費太多時間。（圖／達志／示意圖）

記者張方瑀／編譯

「積少成多」這四個字不僅僅可以用在金錢上，其實對於時間來說也很重要，我們常常覺得花個1、2分鐘多做某件事情不算什麼，但一整天下來會發現有很多時間莫名其妙地消失。日本作家古川武士就點出了10大「最浪費時間」的小事情，必須立刻停止這些壞習慣。

整理床鋪

雖然許多名人都指出，每天提早5分鐘起床摺棉被，除了醒腦之外，還能讓房間變得整齊，增加一整天的自信。不過，每天早上5分鐘，一個星期就是30分鐘，一年就是30個小時，換句話說，一年就必須耗費1天以上的成本來摺棉被。

按完「安全地移除硬體」才拔USB

在以前的年代，確實因為科技不夠進步，必須要先按下「安全地移除硬體」才能確保資料不會丟失。但是到了現代社會，除非是比較特別的裝置，否則根本不需要多此一舉，直接拔除就可以了。

▲▼USB。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲專家建議不用再按「安全地移除硬體」才拔USB。（圖／取自免費圖庫pixabay）

開啟手機訊息通知

開啟手機各種APP的訊息通知，會嚴重擾亂你的工作效率，浪費的不僅僅是回覆郵件或聊天的那幾分鐘，而是必須恢復已經被打斷的專心狀態。如果你不小心「滑一下」臉書或IG就更慘了，常常當你回過神來時已經好幾個小時過去了。

最好的方法就是在固定時間查看通知，例如每個小時一次，不要時時刻刻都緊盯著手機。

多工處理事情

現代人時常習慣一心多用，若是屬於「非認知」的活動，例如通勤時聽音樂、運動時追劇那可以，但最好不要一次處理2件以上的「認知」任務，因為每件事的處理速度反而會降低；例如當你一邊聊天一邊工作時，效率降低就會無形中浪費許多時間，停止多工至少就能提高40％的工作效率。

電子郵件寫太長

遵守書寫電子郵件的禮儀固然重要，但節省時間也很重要，請不要寫沒人會仔細看的超長郵件。文字越短越能讓人讀懂，簡潔有力的文字不僅省了自己的時間，也不會佔據對方太多時間。

▲▼instagram,追蹤,滑手機。（圖／pixabay）

▲毫無目的滑手機也會浪費許多時間。（圖／pixabay）

毫無目的上網亂逛

這是最浪費時間的壞習慣，如果不小心打該批踢踢、臉書等社群軟體，大概就會有15至60分鐘的時間瞬間消失。最有效的解決方法就是使用「番茄工作法」，每工作20分鐘休息10分鐘，知道自己將有10分鐘可以休息的狀況下，就更容易集中精神在工作；除此之外，也能善用封鎖工具，就算是意志力較為薄弱的人，也能透過封鎖網站，輕鬆提高工作效率。

尋找更好的替代APP

現代許多人都會透過手機工作，或是管理生活行程，有時候總會覺得某個APP用起來好像不順手，就開始在網路上尋找更好的替代程式。事實上，這些動作都是徒勞無功的，且還會浪費好幾個小時，如果真的不好用，你就會立刻找到替代品；如果不是的話，就不要再一天到晚找新的APP了。

沒有規律睡眠

如果今年一定要養成一個好習慣，那就一定要選擇「規律睡眠」了，良好的睡眠是身心健康、提高工作效率的基礎。如果沒有規律的睡眠習慣，可能會造成注意力渙散，加上3C產品所發出的藍光也會影響睡眠，最好在接近睡覺時間前，就減少3C產品的用量。

▲▼正妹,女生,邋遢,疲勞,過勞,熬夜。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲睡眠不規律、熬夜會讓工作效率更差。（圖／免費圖庫pakutaso）

對所有要求來者不拒

每個人能使用的時間跟精力都是有限的，如果承擔過多事情，總有一天會崩潰。請永遠記得「你的時間很寶貴」，如果不寶貴，現在就不會花時間看這篇文章了吧？如果你害怕向別人說不，就請你想想，若是你真的精疲力竭就無法真正幫助別人，如果來者不拒，你自己就會先崩潰。

制定過於詳細的計畫

如果凡事都要提前計畫，而且是鉅細靡遺的類型，那就稍微放鬆一下吧！謹慎並非壞事，但無需做到對任何事情都斤斤計較，反而會浪費掉太多時間，若是訂出大方向，做好資源分配，其他不太重要的事情隨遇而安，每天就能省下至少30分鐘的時間。

 

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