最貪理專盜客戶2.8億收押了！買豪宅名車酒店摟妹　1關鍵入看守所

▲周男得知挪用客戶2.8億遭逮否認犯行，北檢12日起訴求處10年重刑，北院12日裁定羈押。（圖，資料照／記者張君豪攝）

記者羅志華／台北報導

台新銀行前高階理專周勵宏於2009年間，因投資失利，涉嫌盜領至少4組客戶存款達2.8億元，不僅爽拿別人錢投資高風險期貨，還拿來買名車、豪宅、上酒店，又在被抓包後企圖脫產，北檢12日依違反《銀行法》、偽造文書等罪起訴，北院訊問後，裁定周男羈押、不禁接見。

周男10年來，利用年紀大客戶不常刷存摺的習性，以理財為由，將客戶的錢挪為己用，投資後再轉由親戚帳戶，將部分款項匯回客人戶頭、佯裝獲利收益，直到2020年10月間，老董娘請媳婦整理資產時，才發現匯入的帳戶不是台新銀，向台新詢問下展開調查。

周男自知違反與客戶私下金錢往來的規定，立即展開脫產，先以200多萬元賣掉名下跑車，又找房仲想脫手三峽3千萬豪宅，準備逃亡海外，所幸檢警及時逮人，追回賣車款項外，也陸續查扣周男名下房產、賓士、及存款等財產。

檢警追查下發現，除受害老董娘外，另有3名中小企業老闆也受害，4組人共被挪用2.8億元，其中大部分被周男拿去投資，部分給女友花用外，自己也拿了些上酒店，檢方認為周男否認犯罪、態度不佳，所犯情節重大，求處10年以上徒刑；北院認為周男有拖延案情、脫產、滅證可能，裁定羈押。

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