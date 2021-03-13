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直擊／張誌家首次直播拍賣！登場60秒粉絲送暖　狂賣102條貔貅手鍊

▲前職棒選手張誌家首場直播拍賣，開拿出自己現在工作照片 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前職棒選手張誌家首場直播拍賣。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

中華職棒球季開幕戰同時，前職棒選手張誌家也歷經自己的直播拍賣首戰，儘管初登板還是不免緊張，但好在有粉絲送上溫暖，短短60秒就賣出102條的貔貅開運手鍊。他透露，自己現在從事排氣空調，常常要爬上鐵皮屋頂工作，但這是自己人生的下半場，必須全力以赴。

張誌家13日晚間7點接受同為前棒球選手、現已轉戰直播圈的潘豪豪邀請，親自到高雄上直播，起初張誌家似乎神情緊繃，不僅表現拘謹，講話也非常小聲，讓網友不時提醒「太小聲」。不過，潘豪豪的帶領下，張誌家漸入佳境，順利放開手腳，初登場60秒就賣出了102條的貔貅開運手鍊，讓他在直播後頻頻道謝，感謝粉絲還沒有忘記他。

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▲前職棒選手張誌家首場直播拍賣，開拿出自己現在工作照片 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前職棒選手張誌家首場直播拍賣，開拿出自己現在工作照片 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前職棒選手張誌家首場直播拍賣，開拿出自己現在工作照片 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前職棒選手張誌家首場直播拍賣，60秒賣出102條貔貅開運手鍊。（圖／記者吳奕靖攝）

直播大約2個小時，一開始30分鐘內，他賣出三標，幫助潘豪豪的直播網站賺進約10萬元，而剩餘的1個半小時中，網友開始詢問張誌家問題，內容大多圍繞過往2001年世界盃棒球錦標賽，以及對戰南韓、日本的歷史，期間也有人關心張誌家的現況，他也大方秀出自己工作的照片，笑說自己現在從事空調裝設工作，必須經常爬到鐵皮屋頂上。

事後，記者詢問張誌家參與直播的感想，他說「對我來說完全陌生的領域，滿好玩的」，而之後是否會想要做直播？張誌家回答，「有機會的話，我本來就喜歡多方嘗試，如果有機會的話，我會往這個方向努力！」

至於對於自己60秒賣出102條貔貅開運手鍊，他則回應「以後還有這個成績，才應該要來高興吧，因為很多球迷可能很久沒有看到我，捧場的機率滿高的」，言語中似乎透露之後可能會轉戰直播，並未把話說死。

▲前職棒選手張誌家首場直播拍賣，開拿出自己現在工作照片 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前職棒選手張誌家首場直播拍賣。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前職棒選手張誌家首場直播拍賣，開拿出自己現在工作照片 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前職棒選手張誌家首場直播拍賣，大方談起目前現況，跟網友聊棒球過往 。（圖／記者吳奕靖攝）

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