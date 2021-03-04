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女兒畢旅費6.6K　媽嘆「母女要吃土一週」！網一看住宿傻眼

▲行李箱,旅行箱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲畢業旅行是學生時期的大事件。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

畢業旅行對大多數學生而言是寶貴的回憶，但對於經濟較拮据的家庭來說，可能也是一筆負擔。一位媽媽昨（3）日就PO出女兒的畢旅行程及費用，嘆價格太高，「母女要吃土一週」。

原PO在「爆怨公社」發文指出，就讀高職的女兒4月要參加畢業旅行，共4天3夜的行程費用為6650元，讓她感嘆「玩回來母女差不多一個禮拜都要吃土，只怪媽媽自己賺錢慢」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO在臉書發文。（圖／翻攝自爆怨公社）

從圖片中可見，行程走訪台中、嘉義、台南、高雄，包含2個遊樂園，住宿則有2天是4星級飯店，包括台中麗寶福容飯店、嘉義樂億皇家酒店，還有1天入住3星級的高雄康橋商旅。

不少網友看了行程覺得其實挺划算，「去麗寶又去義大，住三晚我覺得很可以欸」、「這種價錢真的很便宜」、「4天還算便宜耶！住宿+門票就覺得划算」，但也有人提到，每個家庭有不同的經濟考量，「網友們紛紛以自己的經濟能力立場為出發點作評論，殊不知家家有本難唸的經，我只能說媽媽辛苦了」、「版主應該只是感嘆目前薪水養育的辛苦上來抒發，大家別太嚴格」。

▼網友回應。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

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