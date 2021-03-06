陸人大代表提議：小學到高中10年讀完　早點出社會工作、結婚生子

▲大陸人大代表建議縮短小學、高中學制，讓學生早點出社會。（圖／南方工報）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸全國兩會正在北京舉行，全國人大代表張紅偉近日提案，建議將小學從6年改為5年、高中改為2年，以減緩教育成本高、老齡化、勞動力資源短缺、婚育時間延遲等問題。

張紅偉表示，中小學學制從70年代末的9年制，逐漸增加到現在的12年制，學生如果接受研究生教育的話，走出校園時已經是26、27歲的「高齡」，整體學制太長，推遲了就業時間，導致各種社會問題，例如教育成本高，增加家庭負擔；婚育時間明顯延遲，老齡化問題顯著；縮短了工作和回報社會時間；勞動力資源短缺，社保壓力增加等，嚴重影響經濟和社會的發展。

張紅偉建議，教育體制改革應該根據國情做出相應調整，按「5+3+2」的模式縮短教育學制，並推行「十年義務教育」，即小學5年、初中3年、高中2年的學制。

▼張紅偉的提案受到許多批評。（圖／南方工報）

張紅偉還說，同時，高職和普通大專實行開放教育，高職改為春秋兩季招生，開學時間為春季每年3月和秋季每年9月，學制二年；普通大專學制改為兩年半。

該份提案引起了許多大陸網友關注，但大部分人都認為不可行，「讀書頂多也是讀到30歲，工作可能要做到死為止，這人還覺得工作的時間不夠長？」「現在讀書壓力這麼大，還壓縮時間，是想逼死孩子嗎？」「乾脆小學1年、初中1年、高中1年、大學1年、研究生1年，12歲全部讀完就能出去工作了。」

支持的人則說，「有些人都快30歲了才出社會，的確有點浪費生命。」「這個提議並非不可行，但配套要做好，不然課程量、難度沒減少的話，只會把學生累死。」「現在很多小孩幼稚園就在學小學的東西了，的確沒必要讀到6年。」