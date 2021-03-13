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美軍推特發直升機槍口「瞄準沖繩市區」照片　網友罵翻急刪文

▲▼美國海軍陸戰隊「第1航空聯隊」發了一張槍口對準沖繩市區照片被罵翻。（圖／翻攝自推特）

▲美國海軍陸戰隊「第1航空聯隊」發了一張槍口對準沖繩市區照片被罵翻。（圖／翻攝自推特）

記者林彥臣／綜合報導

美國海軍陸戰隊「第1航空聯隊」日前發布一張照片，本來是想要拍攝直升機視角的日落美景，不過因為照片中也同時拍到了機槍的槍口對準沖繩的住宅區，讓網友相當憤怒，被罵到刪文。

美國軍方媒體《星條旗報》（Stars and Stripes）引述沖繩當地媒體報導，照片拍下日落不是問題，但是風景照也把對準住宅區的50機槍也拍進去了，甚至推文還標記#FightNow和#FreeAndOpenIndoPacific的 hashtag。

「第1航空聯隊」少校發言人孔澤（ Ken Kunze ）表示，11日在一封電子郵件中說，照片內容是海軍陸戰隊第465重型直升機中隊的兩架CH-53「超級種馬」直升機，在完成訓練任務後返回了吉野灣市的普天間空軍基地。

孔澤強調，「雖然照片顯示左下方的武器指向了人口密集的區域，但它其實是被鎖定在了向上的位置，拍攝這張照片時並沒有海軍陸戰隊員在操作它。」

沖繩和平運動中心主任Takashi Kishimoto11日也接受《星條旗報》電話採訪時表示，「普通居民看到槍都會嚇一跳，從居民的角度來看，發布一張展示槍支的照片是無法想像的。」

孔澤表示，這張照片的焦點是日落，出現在前景中的武器只是偶然，美軍直升機在飛往訓練區域時，經常帶著武器在沖繩周圍飛行……在飛行過程中，武器總是被鎖定在一個較高的位置，而且沒有搭載海軍陸戰隊人員。

孔澤堅稱，這張照片得到了許多正面評論，但也引來了許多低俗和誤導性的回應，但自己刪除了這條推文，是因為他無法回應所有負面和誤導性的回應，而不是因為他認為這條推文不合適。

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