美中軍艦同時出現「蘭嶼外海」　軍方證實：芬恩號VS.濟南號

▲伯克級飛彈驅逐艦芬恩號（DDG 113），3月11日與解放軍濟南號同時出現在蘭嶼外海。（圖／取自Commander, U.S. 7th Fleet）

中央社記者盧太城台東縣12日電

軍方人士說，美國飛彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn，DDG 113）與中國飛彈驅逐艦濟南號152昨天（11日）約同時出現在蘭嶼外海。國防部表示，全程掌握，狀況都正常。

國防部昨天表示，美軍一艘驅逐艦由北向南航經台灣海峽，國軍全程掌握；據美國第7艦隊社群網站臉書（Facebook）粉絲團貼文，通過美艦為配備神盾作戰系統的勃克級導向飛彈驅逐艦芬恩號（DDG 113），這也是美國總統拜登（Joe Biden）上任以來，美艦第3度通過台海。

▲解放軍052C型飛彈驅逐艦濟南號示意圖。（圖／取自日本防衛省·統合幕僚監部）



軍方人士告訴中央社記者，芬恩號昨天離開台灣海峽後進巴士海峽往東航行，昨天中午出現在蘭嶼東南方約40浬處，濟南號152也同時出現在附近。

軍方人士說，不知為何美、中軍艦同時出現，雖根據國家中山科學研究院公告10日到11日有火砲射擊，但應無關火砲射擊，兩艦昨天傍晚開始往東方航行，晚間8時脫離國軍監控。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握台灣周邊海、空域相關動態，狀況都正常。

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