嚴選全台最佳「春遊行程」！花季時間一次看　還有光影藝術節

▲今年竹子湖海芋季即將於3/26登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

美好春季到來！Uber嚴選出全台最佳春天出遊景點及活動日期，除了有杜鵑花季、竹子湖海芋季等活動可接力賞花之外，若喜愛知性之旅的旅客，在台北、台中也各有國際藝術節、光影藝術節能參與。

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▲今年竹子湖海芋季即將於3/26登場。（圖／記者林敬旻攝）

美麗森活活動推薦

台北杜鵑花季：3月14日~4月5日，台北市大安森林公園及城南周邊區域

台北竹子湖海芋季：3月26日~4月25日，台北市北投區陽明山竹子湖

台北玫瑰展：3月12日~4月4日，台北市花博公園新生園區

淡水天元宮櫻花花海：2月~4月，新北市淡水無極天元宮

桃園戀戀魯冰花：2月17日~3月14日，桃園市龍潭區大北坑

▲2021台灣國際光影藝術節，今年主題為「黑暗之光」。（圖／國立台灣美術館）

知性之旅推薦

TIFA 台灣國際藝術節：3月2日~5月2日，台北市國家戲劇院、國家音樂廳、國家兩廳院、淡水雲門劇場

台灣國際光影藝術節：2月26日~3月28日，台中市國立台灣美術館

新竹《燈藝風華》展覽：2月26日~3月21日，新竹市美術館

▲大港開唱今年在高雄駁二復辦，限量鐵鳥票17日開賣5分鐘完售。（圖／翻攝自facebook.com/megaportfest）

嗨咖活動推薦

高雄大港開唱：3月27日~3月28日，高雄市駁二藝術特區

Uber配合推出「春季好遊」乘車優惠，於3月8日至3月31日期間，輸入優惠序號【好心情60】，即可於每日10:00至16:59，享20趟$60元的乘車優惠。

Uber與合作車隊提醒，大家春遊之際也要注意安全與防疫，乘車時務必戴口罩，讓每趟旅程都能開心又安心。

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