享受被金黃花海包圍的浪漫　花蓮金針花季88節盛大登場

▲花蓮金針花季登場，金針花已經盛開。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮玉里赤科山與富里六十石山皆為台灣金針山主要產區，每年8-9月花季期間滿山黃澄澄的金針花海與雲霧繚繞之山嵐相映成趣，彷彿置身仙境，8日下午金針花季開幕慶典分別在玉里赤科山、富里六十石山正式展開，縣長徐榛蔚親臨活動現場與民同樂，誠摯邀請全國好朋友趁著假期享受被花海包圍的浪漫氛圍。

為迎接花季到來，玉溪地區農會、富里農會都紛紛推出豐富活動，分別為 「赤科金針仙境漫遊」 、「富里星光DISCO忘憂AGOGO」吸引全國民眾來到花蓮一賭金黃澄澈的金針花海。玉溪地區農會今年花季主題為「2020 愛你愛你」，推出以赤科山獨家培育成功的紅心金針設計出「紅心皇后愛放閃」、「紅心皇后幸運心」雙層景觀，讓喜愛金針花的好朋友們可以在大石茶園、天新茶園俯瞰欣賞特色花海。

▲縣長徐榛蔚邀請全國好朋友趁著假期享受被花海包圍的浪漫氛圍。

富里六十石山則首度推出「金針花季動物迷蹤」，以特殊螢光彩繪燈盞，讓旅客在六十石山的夜晚也繽紛燦爛，更結合「一日農遊樂」與賞花專車，與金針花季限定農遊行程與接駁服務，讓所有前來欣賞「忘憂花」的所有旅客們，都可以徜徉在恬靜忘憂的花海中，將工作的煩憂拋諸腦後。

徐榛蔚更親臨金針山花季開幕慶典會場為花季揭開序幕，她特別感謝每年為金針花季開幕辛勤耕耘的農會與各農友們，每年金針花盛開皆會吸引全國攝影同好前來，今年也將迎來國內解封後的國旅熱潮，每位農友悉心照護金針實屬不易，歡迎全國民眾前來一賭我們金針花海之美。

作為目前國旅熱門景點的花蓮縣，掀起國內旅遊熱潮，且符合「淨」、「靜」、「勁」、「境」、「靚」的花蓮更是後疫情時期的出遊景點首選。花蓮縣有機農產更為國人所推崇，赤科山與六十石山配合行政院農業委員會推動金針安全標章，且推廣「無硫金針」，建議遊客在選購金針時，應注意金針色澤切勿太過鮮豔，嗅聞時出現有酸敗或藥水味濃厚的金針、手觸時有吸濕回溯現象切勿購買，以挑選貼有「台灣金針」標章的產品較有保障。

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