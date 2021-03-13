　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

木箱的第二人生！優雅幻化松樹林裡的度假小屋

這棟舒適宜於度假的住宅位於斯里蘭卡的內陸乾旱地區，距迪亞塔拉瓦（Diyathalawa）軍事訓練學校約2公里，由建築師Damith Premathilake設計。該建築坐落在懸崖上的松樹林中，是由林務管理人小屋重新設計改建而成。以木箱重新處理利用，帶給小屋大面積的溫潤木質色彩和風格特殊的木格牆面，是其設計耀眼巧妙之處。小屋為兩層結構，傾斜的屋頂、筆直細長的鋼柱、襯底的碎石板地，讓小屋彷彿是以建築形式幻化重生的松木，與整片松樹林同沐緋暖朝暾、峭寒霜雪，和諧相偎而無分野。當地全年均溫約20℃，是馳抒心志、靜定休憩的理想之地。

這幢度假小屋的前身是林務管理人的簡單房舍，經過重新規劃設計而成。此次設計的亮點是木箱的二度利用：曾有其他用途的木箱，透過精巧的細節處理和有效率的重複利用設計，在小屋的上層重獲新生；餘下的木條也充分發揮其用，以手工堆疊製作成為帶有獨特韻味的木製屏風，沿著量體下層通道設置，成為帶著原始質樸特色的木格牆面。這樣巧妙地賦予木箱新的角色與面貌，為建築本體帶來了極高的附加價值，也成就了小屋溫潤木質內蘊，以及與自然共生的親善意識...

圖文來源／ArchDaily

（完整文章請看瘋設計

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由瘋設計授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
獨／男開車「聽導航迴轉」　一轉撞死19歲機車騎士
AirPods 3「實體照」曝光　最新功能、售價一次看
國中4天3夜畢旅噴6850元　「行程曝光」爸傻：換我吃土
「南韓囤房稅」後果慘！達人曝一連串證據：別踏上後塵

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

木箱的第二人生！優雅幻化松樹林裡的度假小屋

保險套去年銷量暴增30%！疫情影響民眾宅在家狂買　2地區銷量最好

就是超愛戶外運動！近乎圓形的Aizumi Base讓狗狗也能盡情奔跑

銀行沒說的祕密！信用卡這樣用　省錢還增加回饋

如何思考決定你投資盈損　理財成功得先克服「這個」

齊柏林看見台灣　大金空調延續環境永續精神

美式賣場幫寶適拉拉褲睽違一年再特價　破天荒L～XXL尺寸同步優惠造福爸媽

暖男必看！白色情人節回禮攻略　巷口超商遇見幸福滋味

林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ

謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

扯！新北女貪圖方便騎車上騎樓 6歲童想跑進商店...當場被撞飛

男友顧打手遊她拿雷射筆「瞄蛋蛋」　下秒橘貓神準飛撲...網笑：好痛！

刺青爸沉迷手遊！被兒拔毛嚇歪 下秒罵：XX娘...遭「巴臉教訓XD」

快遲到！客運司機趕載學生亂蛇行　走右轉引道急左切衝路肩超危險

張柏芝「忘詞+跳不好」害團隊成最低分　她非常自責...楊丞琳嚴厲「確實拖後腿！」

爸媽挺柯以柔：離婚沒有什麼好丟臉　「沒有做這個決定下半輩子不會快樂」

木箱的第二人生！優雅幻化松樹林裡的度假小屋

保險套去年銷量暴增30%！疫情影響民眾宅在家狂買　2地區銷量最好

就是超愛戶外運動！近乎圓形的Aizumi Base讓狗狗也能盡情奔跑

銀行沒說的祕密！信用卡這樣用　省錢還增加回饋

如何思考決定你投資盈損　理財成功得先克服「這個」

齊柏林看見台灣　大金空調延續環境永續精神

美式賣場幫寶適拉拉褲睽違一年再特價　破天荒L～XXL尺寸同步優惠造福爸媽

暖男必看！白色情人節回禮攻略　巷口超商遇見幸福滋味

快訊／小黃運將疑酒駕…「耍賴鎖車門」與警對峙！北車交通大打結

獨／遭質疑找代寫！罔腰否認「都沒睡在修文」：道歉文要正經一點

GoShare騎1年！他狂讚超方便「卻有1點崩潰」　苦笑：陰魂不散阿

宋仲基、南宮珉跟金南佶有共同點：使壞但是好帥！　看完還超爽快

「張育成來自台灣！」　春訓開轟獲美作家專欄介紹

「趙江」黨魁換總統初選提名？　他批：國民黨對趙少康先褒後棄

福建開大門！　開放台資可以申請註冊為大陸企業

車禍撞擊⋯頸椎彎成S型！醫授3招「椅子操」　每天1分鐘助舒緩

開箱／苗栗必住溫泉飯店、台版托斯卡尼！爽溜75公尺森林溜滑梯

每晚床戰4女！19歲嫩模曝富豪父荒淫生活　裸女瘋狂趴「很正常」

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

消費熱門新聞

幫寶適拉拉褲XXL上架再祭優惠價

疫情宅在家...保險套銷量爆增30％

0元爽喝咖啡！7-11超狂歡樂杯杯碰

只有21天！麥當勞經典大麥克回來了

風靡媽媽界的 hegen 小金奶瓶

超商就能吃罪惡奶油乳酪肉桂捲！

信用卡這樣用　省錢還增加回饋

肯德基新品限時開賣　摩斯3款漢堡亮相

老虎堂發威！竟讓嘻哈天后PO IG大推

家樂福爆烤雞加熱再賣、臭酸小菜變滷味

思考決定你投資盈損　理財成功得先克服「這個」

免費到府收件！7-11快收便3/8登場

全聯聯名岩島成　日本商品下殺！

更多熱門

相關新聞

環保賺錢! 他靠愛地球紅到聯合國

環保賺錢! 他靠愛地球紅到聯合國

如果你認為綠能遙不可及，是昂貴又不切實際的想法，那麼來看這個比蘋果、微軟還要提早10年就達到「淨零排放」，成為台灣南波萬的「零碳企業」，是如何靠愛地球的信念為自己賺進財富。《慧眼看天下》第138集，邀請到歐萊德董事長葛望平先生，與主持人分享，他如何感染周遭的合作夥伴，一起挑戰不可能的故事。

齊柏林看見台灣 大金空調延續環保精神

齊柏林看見台灣 大金空調延續環保精神

台南柴油車自主管理標章數量攀升

台南柴油車自主管理標章數量攀升

扭蛋殼別急丟！妙用獲網友大讚

扭蛋殼別急丟！妙用獲網友大讚

能源局：興建第三接收站有必要

能源局：興建第三接收站有必要

關鍵字：

斯里蘭卡 木箱 小木屋 度假 環保

讀者迴響

熱門新聞

手機有安裝「這10款App」快刪　恐盜你銀行帳號

楊丞琳說張柏芝「拖後腿」　網讚爆：情商高

外送員國考通過！網一看狂勸：會後悔

捷運站前出現武裝部隊　陸軍：戰術行軍

福原愛「奧運球拍」送給婆婆！

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

保全爸一天只吃一餐　遭2子女丟包8年

快訊／罔腰道歉了！300字改口揭假孕真相

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

快訊／震驚英國！「莎拉失蹤」遺體找到了　

婚禮女主持搶人夫！　美妝師：謝謝我花6年時間

罔腰跨坐男友按摩　網狂盯腹部「凸肚大消風」

狂中21張發票被約談！男子討拍遭轟

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

吳宗憲穿小鬼品牌衣！合體連千毅直播

更多

最夯影音

更多
林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ

林俊傑曝光「4億豪宅」超大客廳！　王嘉爾嚇傻：去你家會迷路吧ＸＤ
謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

謝忻「蹣跚地爬回來」大方提阿翔　曝愷樂近況：她是平靜的

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

KID當攝影師超爽：沒接過這麼開心的工作　「前前男友的責任」祝福許維恩

扯！新北女貪圖方便騎車上騎樓 6歲童想跑進商店...當場被撞飛

扯！新北女貪圖方便騎車上騎樓 6歲童想跑進商店...當場被撞飛

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面