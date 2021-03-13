木箱的第二人生！優雅幻化松樹林裡的度假小屋

這棟舒適宜於度假的住宅位於斯里蘭卡的內陸乾旱地區，距迪亞塔拉瓦（Diyathalawa）軍事訓練學校約2公里，由建築師Damith Premathilake設計。該建築坐落在懸崖上的松樹林中，是由林務管理人小屋重新設計改建而成。以木箱重新處理利用，帶給小屋大面積的溫潤木質色彩和風格特殊的木格牆面，是其設計耀眼巧妙之處。小屋為兩層結構，傾斜的屋頂、筆直細長的鋼柱、襯底的碎石板地，讓小屋彷彿是以建築形式幻化重生的松木，與整片松樹林同沐緋暖朝暾、峭寒霜雪，和諧相偎而無分野。當地全年均溫約20℃，是馳抒心志、靜定休憩的理想之地。

這幢度假小屋的前身是林務管理人的簡單房舍，經過重新規劃設計而成。此次設計的亮點是木箱的二度利用：曾有其他用途的木箱，透過精巧的細節處理和有效率的重複利用設計，在小屋的上層重獲新生；餘下的木條也充分發揮其用，以手工堆疊製作成為帶有獨特韻味的木製屏風，沿著量體下層通道設置，成為帶著原始質樸特色的木格牆面。這樣巧妙地賦予木箱新的角色與面貌，為建築本體帶來了極高的附加價值，也成就了小屋溫潤木質內蘊，以及與自然共生的親善意識...

圖文來源／ArchDaily

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