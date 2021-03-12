夜深送餐到公墓旁涼亭！外送員嚇到「滴兩滴」　網笑：確定是人？

▲外送員接到的訂單指定地點竟然在公墓旁。（圖／取自免費圖庫pexels）



實習記者周依儒／綜合報導

台灣的外送服務越來越方便，能送達的地方也越來越廣，因此外送員也常常會接到各種奇怪地點的訂單。日前有一名外送員就分享，他有一天晚上接到一筆訂單指定送到「公墓旁涼亭」，但沒想到原本不太害怕的他，送抵時卻被顧客的一個舉動嚇到，讓他無言表示，「何必三更半夜在這裡玩手機！」

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▲外送員超無奈。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞軼事）



原PO在臉書社團「外送員的奇聞軼事」上分享，他在某天晚上快12點時接到一筆訂單，沒想到這筆訂單要送的地點竟然是「公墓旁涼亭」！原PO原本覺得有點奇怪，不過最後還是接下了，但當他送達時，下訂單的高中生似乎也被外送員嚇到，「我到了你還給我ㄉㄧㄡˇ起來，害林北滴兩滴出來...」。

▲訂單。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞軼事）



原PO表示，這名高中生應該是剛好在公墓旁的涼亭玩手機或抓寶，玩到一半肚子餓所以叫了外送，但由於地點實在讓人太害怕，也讓他無奈笑稱，「孩子，你可以去網咖，也可以去把馬子，何必三更半夜在這裡玩手機...」？

貼文一出後也笑翻許多網友，紛紛表示，「夜總會叫宵夜，正常的，沒事！」、「現金付款，如果客人拿出紙錢說不用找，你會不會嚇到」、「確定是人？」、「太強了！要是我會直接轉單」。