▲丹麥緩打AZ疫苗！羅一鈞親回「血栓之亂」：西方人發生率本來就高。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

丹麥、挪威、冰島等北歐三國因丹麥患者出現嚴重血栓，於11日起宣布暫停接種，目前歐洲至少有10個國家停打AZ疫苗，泰國也將跟進。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞針對「血栓之亂」做回應，他表示，西方人血栓發生率是黃種人的5到10倍，這也代表著，對亞洲的影響不會如西方國家明顯。

羅一鈞提到，在不良反應監測上，大宗診斷是指深層靜脈栓塞與肺栓塞，雖然不是疫苗已知副作用，但都在常規監測項目中。

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歐洲藥品局（EMA）已發布聲明，表示丹麥是在做預防性措施，歐盟建議利大於弊，應該持續接種，會針對血栓個案作調查。歐洲藥品局調查，發現打疫苗後發生血栓機率，並未高出背景值，接種疫苗發生血栓事件並不會高於一般大眾。

羅一鈞說，血栓成因多元，像是手術中不易移動，或者吃藥，導致凝血功能異常時就會發生，如果跑到肺部就稱為肺栓塞，台灣一年發生率約10萬分之一，西方人發生率則為千分之一，以此推算，丹麥已接種的14萬人，就算不打疫苗，每年也有140至280人多例血栓事件，以此除以52周，一周發生3~6位的話都還在背景值以內。

「血栓成因之一就是感染。」羅一均堤到，透過疫苗預防血栓感染，反而可以降低血栓事件發生，過去有疫苗研究指出，打流感疫苗可以降低血栓發生，而黃種人發生率本來就低，對亞洲影響不如西方國家明顯。未來幾天會持續觀察歐盟調查看科學分析上是否有新證據，是否會導致血栓事件發生。奧地利先前就因血栓事件啟動調查，昨天結果出爐，也顯示沒有關聯性。