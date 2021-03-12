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鵝超兇「5招對付」換來400種死法　本尊跩樣...網笑暈：等著受死吧

▲▼鵝超兇（圖／黃姓男網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鵝的屁股還對著鏡頭，根本是「當地惡霸」！（圖／黃姓男網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

不少人來到崑山科技大學，最喜歡往崑山湖跑，尤其最近6隻黑天鵝寶寶誕生，校方特地舉辦第1屆「崑大鵝子命名大賽」，引發關注！不過有網友哭笑不得表示，湖畔邊的鵝各個凶神惡煞，「每年被著些小王八蛋搞到重傷創傷的可不少...」因此有人繪製告示牌，最好的方法就是「冷靜地接受自己的命運」！

一名男網友在臉書《路上觀察學院》貼出一張「被鵝攻擊時應對法」的告示牌，原來是天鵝脾氣實在有夠壞，常會攻擊校內師生，造成大家傷痕累累，因此有人突發奇想製作惡搞版懶人包，但原PO不禁笑虧「明天就會被牠們拆掉呱？」

爆笑標語可見，假若發現鵝發出「HONK」的聲音，代表一切來不及了；當下物慌亂奔跑，「鵝會飛，無法逃離牠的怒火」；也切勿反擊，「鵝能殺死你的方式超過400種，你不會喜歡喜歡其中任何一項」；切勿求援，鵝已駭進手機，朋友全都是鵝假扮的，就連政府都已淪陷；最後第5點，「冷靜地接受自己的命運」，鵝可以取走你的靈魂，不要抵抗、不要悲傷。

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▲6隻黑天鵝寶寶在崑山湖誕生，校方舉辦「崑大鵝子命名大賽」，由房地產開發與管理系3年級羅康宇命名的「華歌鵝、香奈鵝、愛黛鵝、模特鵝、蜜雪鵝、矮鵝」數拔得頭籌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲6隻黑天鵝寶寶超萌！（圖／記者林悅翻攝）

文章曝光後，掀起5千名網友刷讚，紛紛笑虧「邪鵝勢力」、「活下去的方式就是接招」、「簡單來講就是一旦他發現你，就給他嘟一下，嘟到它爽為止」、「身為台灣鵝，當然是對告示牌視若無睹」、「應對方法是...忍一下就過去了」、「我到底看了些什麼」、「這個告示一定是鵝貼的」。

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