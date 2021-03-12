不斷更新／AZ疫苗驚爆血栓疑慮　歐10國暫緩接種…泰國也喊停

▲多國暫時停止接種AZ疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

歐洲接連傳出有民眾在接種完阿斯特捷利康（AstraZeneca）研發的新冠疫苗後出現血栓症狀，甚至有人疑似因此喪命；儘管歐洲藥品管理局11日緊急表示，目前沒有跡象顯示是接種造成這些情況，但仍有至少10個歐洲國家宣布暫緩接種，就連泰國也在12日上午宣布暫停。

已暫緩接種AZ疫苗的國家有丹麥、挪威、冰島、義大利、奧地利、羅馬尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡和泰國等11國。

台灣時間12：00



澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，衛生部尚未對AZ疫苗提出疑慮，目前不會暫緩接種，但會繼續關注他國狀況發展。除此之外，英國稱AZ疫苗安全有效，法國衛生部長維宏（Olivier Veran）也說「沒有必要」停用。

加拿大衛生部發言人賈博（Tammy Jarbeau）則指出，他們已經觀察到歐洲的情況，但希望向加拿大人保證，疫苗的好處大於其風險，目前不會停用。

台灣時間11：30

泰國原預計在12日讓總理、幾名內閣成員接種AZ疫苗，作為該國全面接種的開端，但在血栓問題出現之後，泰國公共衛生部宣布延後施打。該國疫苗委員會顧問Piyasakol Sakolsatayadorn在記者會中表示，「儘管阿斯特捷利康的品質很好，但一些國家要求延後（接種），我們也會延後。」

台灣時間10：00



歐盟藥品管理局（EMA）表示，歐洲已接種的500萬人中，有30例血栓事件，「目前沒有跡象表明是接種疫苗後出現者些症狀，且這些症狀並沒有被列為疫苗副作用。」EMA提到，以現階段來說，接種AZ疫苗的好處還是大於其風險，「在持續調查血栓事件案例的同時，還是可以繼續施打這支疫苗。」

台灣時間09：00

丹麥、挪威及冰島宣布暫時停用阿斯特捷利康與牛津大學共同研發的新冠疫苗，擔憂可能與出現血栓案例有關。義大利和奧地利也已預防性停用部分批次的AZ疫苗，羅馬尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和盧森堡也已停用與奧地利相同批次的AZ疫苗。

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