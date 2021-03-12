台帛團傳「需半年內無隔離紀錄」　觀光局曝細節：不完全正確

▲帛琉當地已開始為旅遊泡泡做準備。（圖／新光醫院提供）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心規劃與帛琉合作建立旅遊泡泡，今日傳出必須半年內無居家隔離或居家檢疫紀錄、無出國史、未染疫等，才可參團出遊，預計首發團4月成行。對此交通部觀光局表示，並非對所有人都一併要求為半年無紀錄，會針對不同人群有不同規範，另外4月首發團僅是目標，但目前價格、遊程都未明確，因此變數很大。

觀光局國際組長黃勢芳表示，觀光局有針對帛琉團提出相關建議給指揮中心參考，包括可以參團的資格、人數限制、接待業者資格、檢測流程、行程規劃、防疫措施等大原則，還有萬一遇到哪些狀況必須終止遊程。

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▲我國擬與帛琉建立旅遊泡泡，開放雙邊人民互訪。（圖／新光醫院提供）

今日傳出必須半年內無居家隔離或居家檢疫紀錄、無出國史、未染疫等，才可參團出遊，預計首發團4月成行。對此黃勢芳指出「不完全正確」，他表示，對不同狀況有不同要求，不是所有人都規定半年內無紀錄，而4月首發團也僅是目標，但目前遊程規劃、參團價格都未明朗，因此變數很大。

黃勢芳指出，由於帛琉團涉及外交部、指揮中心與帛琉對談，因此他不能透露太多資訊，觀光局已找相關業者與工會討論，希望雙方業者都能有相關防疫證明，與簡單的防疫要求。