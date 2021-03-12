抗旱大作戰！蘇揆視察水資源回收中心　籲國人節水共渡危機

▲蘇貞昌11日下午前往苗栗視察移動式淨水機組並開啟出水口，水管噴出清澈的工業用水。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

全台水情嚴峻，行政院長蘇貞昌11日下午率同經濟部長王美花等人，到頭份竹南「水資源回收中心」關心水情，先聽取水利署長賴建信簡報水資源建設及抗旱應變，再由縣長徐耀昌與地方各界陪同視察移動式淨水機組，並開啟出水口驗收成果，水管噴出清澈的工業用水時，現場響起掌聲。

縣長徐耀昌感謝中央在苗栗建置砂濾級和RO級淨水設備，調度北水南運奧援，增加水資源供應強化地方抗旱能力，而縣府也將持續配合中央政策，加強抗旱整備及節水宣導。

行政院長蘇貞昌表示，2020年是56年來第一次颱風季沒有颱風，也因此雨量極端缺少，雖然政府有超前部署，有區域水源的調度、聯通水管的建設，以及抗旱水井等等的建置，但還是對於水，仍舊需要再開源節流。今天相關人員來到苗栗，主要是了解有關水資源的建設，也呼籲國人好好的節水，讓我們抗旱的能力更強，讓台灣能夠渡過極端氣候的危機。

▲▼蘇揆步入機房仔細了解過濾淨化流程。（圖／記者黃孟珍翻攝）

縣長徐耀昌指出，縣境各水庫蓄水量均低於2成，民生用水全日減壓供水之外，工業及非工業大用水戶也分別將節水率提高到11及20％；面對嚴峻的水情，縣政府已盤點36口抗旱水井，以因應後續緊急供水需求，配合中央公告取消地下水範圍及引用水量等限制，降低自來水使用量；另參考取用後龍溪伏流水執行成果，預作大安溪士林至白布帆段伏流水取用的可行性規畫，期改善卓蘭、三義地區用水情形。

縣府水利處表示，縣府整備盤點36口抗旱水井應急，必要時啟動供水，但度過危機會要立即封閉以免發生地層下陷，另配合自來水公司協助取用後龍溪伏流水，以供民生用水每日約0.6萬公噸。而縣內5座汙水處理廠每日處理水量約為1萬8800噸，目前放流水每日經回收處理可提供約2778噸回收水，供外界次級用水取用。

水利署在後龍大山建置完成的砂濾級淨水設備，每日可提供民生用水約1500噸，在頭份竹南水資源回收中心設置的RO級淨水設備，每日亦可產水1500噸供應工業冷卻水及生活次級用水。縣府也建請中央評估考量各區段取水的細部規畫檢討，以利因應目前極端氣候的無常。

不用再穿醜雨衣

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