白沙屯媽祖進香13日起報名：勿佔位排隊　疫情考量「禁鑽轎底」

▲白沙屯媽祖進香活動將於4月11日深夜起駕，苗栗縣通霄鎮拱天宮訂於3月13日至4月8日受理報名。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

全國重要宗教信仰中心、苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，2021年進香活動將於4月11日深夜起駕，展開8天7夜的進香活動；苗栗縣通霄鎮拱天宮訂於3月13日至4月8日受理報名，但拱天宮表示，因疫情關係，不鼓勵民眾前來佔位排隊，將增開窗口讓團體報名與一般報名分流。

拱天宮總幹事陳春發表示，以往拱天宮受理進香報名，信眾前一晚就大排長龍，不管是板凳或包包，只要能占位的全都出籠；13日開始報名受理日，也希望早到的信眾能於拱天宮香客大樓餐廳等候，上午6時準時收件審核，信眾須將報名單填妥無誤，才會安排序號，8時才開始在廟內辦公室依序號受理報名繳費及領取配件。

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▲拱天宮媽祖進香時間出爐，廟方也將在13日開始受理報名。（圖／記者黃孟珍翻攝）

陳春發指出，2021年白沙屯媽祖將如期於4月11日深夜11時40分起駕，前往雲林北港進火，完成8天7夜的進香活動，預計4月16日到北港、4月19日下午回到拱天宮。但因配合政府防疫措施，參加進香的信眾須佩戴口罩，信眾在報名時拱天宮也會給予每人3片口罩。

陳也建議，因2020年南下進香時有設置「防疫工作小組」，並且在隊伍後方安排消毒人員，讓媽祖隊伍行經過的路段沿途消毒，而今年也將繼續設置。不過，如隊伍若綿延很長，將會在中間設點區隔人流，整個進香過程都禁止信眾鑽轎底，也希望信眾多多見諒，一同做好防疫的工作。

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