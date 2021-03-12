台中清水轎車左轉遭大貨車「撞噴墜田」成廢鐵　21歲駕駛命危

記者李忠憲／台中報導

台中清水發生嚴重車禍！吳姓男子11日晚間開小客車經過清水中社路、港埠路口時，與黃姓男子開的大貨車發生碰撞。吳男連人帶車撞入田中，當場無生命徵象，經送醫急救恢復呼吸心跳，目前尚未脫離險境，黃男則受輕傷。警方表示，雙方無酒駕，肇事原因有待釐清。

▲小客車衝入田中，車體嚴重毀損，駕駛命危。（圖／民眾提供）

台中市清水區發生嚴重車禍事故，一名21歲吳姓男子駕駛銀色自小客車，與37歲黃姓男子駕駛的大貨車對撞，飛入田中。警方表示，吳男當場沒有生命跡象，送往醫院急救中。

據悉，該起車禍發生在11日晚間8點50分左右，21歲吳男開小客車與37歲黃男開的大貨車在清水區中社路與港埠路口發生碰撞。小客車衝入田中、車體嚴重變形，吳男頭、胸重創，當場無呼吸心跳，經消防隊送醫急救後，雖恢復生命徵象，但目前仍昏迷中，目前在加護病房觀察中；大貨車則側翻倒在路上，黃男僅受到輕傷。

▲大貨車側翻在馬路上，駕駛僅受輕傷。（圖／民眾提供）

警方到場蒐證，兩車駕駛經酒測排除酒駕，初步判斷，黃男沿港埠路3段快車道北往南直行，吳男沿港埠路3段內側左彎快車道南往西左轉中社路，結果大貨車頭與自小客車側車身發生碰撞，詳細肇事原因仍有待釐清。

警方也呼籲，駕駛人行經多車道號誌路口務必減速慢行，並應隨時注意路況，小心駕駛，以避免發生交通事故。

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