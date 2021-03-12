林管處3千顆苗木贈台東東海岸3鄉鎮　首站成功鎮拉序幕

▲▼領取苗木往年一向熱烈，民眾大排長龍非常踴躍。（圖／台東林管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

2021森存之道-植樹月活動開跑了，本月份台東林管處將在東海岸東河鄉、成功鎮及長濱鄉等3鄉鎮各辦理1場次愛心贈苗活動，預計將發送紫薇、七里香、鐵冬青、茄苳、金新木薑子等多達23種台灣原生種樹苗，計3,000株苗木要贈送給民眾植樹綠化，首站由台東林管處成功工作站拉開序幕。

3場贈苗活動分別是：3月12日於成功鎮林務局成功工作站；3月16日於東河鄉農會都蘭推廣中心；3月23日於長濱鄉公所。

▲領取苗木現場也會針對苗木特性及栽植養護方式向民眾進行說明。

民眾可持今年1-3月發票或廢電池領取，2張發票或5顆廢電池可兌換1株苗木。歡迎民眾捐發票作公益，舉手作環保，自備環保袋或容器來領取苗木，各場次苗木數量有限，贈完為止。所得發票將捐贈給台灣穿山甲保育協會與台東縣關懷生命協會等。

成功工作站吳主任文雄誠摯邀請轄區民眾一起來種植原生種林木，建構東海岸之「森存之道」，讓原生林木在最適宜的地區營造良好的棲地，讓原生物種都能夠好好生存，延續生命的獨特樣貌，並將高山森林保育繼續向淺山平原地帶延展，建構維護國土綠色生態保育，讓地球上的生物們都適得其所。

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