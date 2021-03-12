　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

媳婦的誘惑！辣妻在客廳脫到剩性感戰袍　公公嚇到逃跑

@theblondebrewer

How do I fix this? I was so embarrassed #relationshipgoals #veteranwife #roommates #beautyhacks

telepatía - Kali Uchis

▲人妻想製造驚喜卻得來超尷尬結局。（影／翻攝自Tiktok／@theblondebrewer）

記者崔子柔／綜合報導

國外女網友克萊頓（Maggie Clayton）近日準備了一套新的性感戰袍，她換上後在客廳等待，並架好攝影機想拍下老公的反應，沒想到進門的竟是公公，讓場面相當尷尬。

克萊頓9日在Tiktok上PO出影片，她說自己已經很多年沒有穿內衣了，這次準備了一件性感戰袍，想看看老公會有什麼反應，她換好後又披上一件桃紅色浴袍，並架好攝影機在客廳等待。

▲▼ 。（圖／翻攝自Tiktok）

▲▼公公看見她穿性感內衣的模樣。（圖／翻攝自Tiktok／@theblondebrewer）

▲▼ 。（圖／翻攝自Tiktok）

克萊頓聽見開門的聲音，就將浴袍脫下，沒想到走進門的是公公，讓2人都嚇了一跳，公公更在連喊2次「Oh!shit」後急忙逃跑，克萊頓則說「不知道你要回家」。

克萊頓表示，她覺得超級尷尬，想問網友該如何修補這件事。影片目前已累積超過270萬人按讚，3萬多則留言，引起廣大討論。

ET快訊
燒夫前空姐「雙面人生」起底！瞞家暴令放閃：靈魂伴侶可遇不可求
銀行員算錯「小孩壓歲錢」還催她補齊！郁方震怒：某銀行爛透了
拜登簽紓困法案！美股道瓊漲188點創新高　台積電ADR漲逾6

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中美外交高層下周會談！　白宮：台灣議題「絕不退讓」

神奇影片！　汽水貨架墜落「5秒後竟飛回原位」

聯合國調查員：緬甸軍政府政變以來至少殺害70人

媳婦的誘惑！辣妻在客廳脫到剩性感戰袍　公公嚇到逃跑

美譴責中國攻擊香港民主　預期下週會談很艱難

拜登簽紓困法案！美股道瓊漲188點創新高　台積電ADR漲逾6％

拜登簽署「1.9兆美國救援紓困案」　3.9萬新台幣週末入帳

拜登即將簽署「1.9兆美元紓困法案」　直接向全民發3.9萬新台幣

緬甸軍政府控翁山蘇姬「收賄1692萬」　還收了黃金…正在偵訊中

梅根爆料英王室「種族歧視」　威廉王子發聲回應了

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

不爽切車失敗！3壯漢衝上前攔車　下車飆髒話...挨告強制+公然侮辱

機車狂鑽縫超車！結局追撞慘摔　騎士前撲倒地...網：本日最療癒

羅漢魚一見把拔...衝刺討摸摸！互動超有愛！會玩球、默契靠下巴

三寶騎士未戴安全帽+勇敢闖紅燈　無辜女遭撞飛...目擊者：北七喔？

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

中美外交高層下周會談！　白宮：台灣議題「絕不退讓」

神奇影片！　汽水貨架墜落「5秒後竟飛回原位」

聯合國調查員：緬甸軍政府政變以來至少殺害70人

媳婦的誘惑！辣妻在客廳脫到剩性感戰袍　公公嚇到逃跑

美譴責中國攻擊香港民主　預期下週會談很艱難

拜登簽紓困法案！美股道瓊漲188點創新高　台積電ADR漲逾6％

拜登簽署「1.9兆美國救援紓困案」　3.9萬新台幣週末入帳

拜登即將簽署「1.9兆美元紓困法案」　直接向全民發3.9萬新台幣

緬甸軍政府控翁山蘇姬「收賄1692萬」　還收了黃金…正在偵訊中

梅根爆料英王室「種族歧視」　威廉王子發聲回應了

「英國最兇鬼屋」驚見鬼僧半夜索命　奧卡菲娜為戲入住死人厝

中美外交高層下周會談！　白宮：台灣議題「絕不退讓」

部桃案863傳一家7口！護理師壓力大到哭　無法親送媽媽心留遺憾

小栗旬首度進軍好萊塢　《哥吉拉大戰金剛》讓大明星選邊站

才剛尿完又想尿？　醫曝「4大症狀」恐是間質性膀胱炎　女性最常見

獨／《未來媽媽》立芳兒子4歲了！　「生產過程」全錄下…原因超感人

奈良美智特展懶人包！「等候時間、規則、周邊商品」資訊一次看

獨／30cm的實力！開箱WTO入會議定書　台灣「厚度」比肩大國

神奇影片！　汽水貨架墜落「5秒後竟飛回原位」

聯合國調查員：緬甸軍政府政變以來至少殺害70人

機車狂鑽縫超車！結局追撞慘摔　騎士前撲倒地...網：本日最療癒

國際熱門新聞

福原愛家鄉老爺爺說話了！

軍政府：翁山蘇姬收賄1692萬加黃金

美股道瓊漲188點創新高　台積電ADR漲逾6％

媳婦的誘惑！　辣妻換性感戰袍被公公目睹

拜登即將簽署1.9兆美元紓困法案

緬甸修女跪求放過　警下秒射殺示威者

拜登簽署「1.9兆美國救援紓困案」　3.9萬新台幣週末入帳

看完哈利專訪…父親查爾斯王儲「陷入絕望」

梅根爆王室種族歧視　威廉王子回應了

接種AZ疫苗血栓　丹麥暫停施打

中南半島火點曝光　緬甸密密麻麻

美譴責中國攻擊香港民主　預期下週會談很艱難

哈利：若非梅根　將永不離開王室

311大地震　他親睹海嘯吞沒未婚妻

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

她轟小姑拿200萬遺產！呂秋遠5點打臉：好自私

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

下波八卦更驚人！12星座「1週運勢」曝

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

罔腰跨坐男友按摩　網狂盯腹部「凸肚大消風」

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

她大男友13歲…未來婆婆「霸凌阻結婚」3年

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

北市高職傳性霸凌！男學生當眾脫褲用下體頂人臉

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

日媒又打臉江宏傑！「送福原愛的千萬婚戒是凹來的」

郁方深夜震怒：某銀行爛透了！

福原愛4月帶小孩回日本計畫生變！

更多

最夯影音

更多
復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而
彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面