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獨／高雄女排毒！俏臉蛋竟噴汁潰爛　醫曝「面目全非腳」真相

▲一名女子使用中藥製成敷藥來治療臉過敏，結果變成接觸性皮膚炎 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名女子使用中藥製成敷藥來治療臉過敏，結果變成接觸性皮膚炎(治療前)             。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名黃姓女子，因為臉部過敏所以用中醫建議的藥方來敷臉，結果沒想到卻造成臉部整個潰爛，甚至還有發炎流湯的情況，黃姓女子趕緊求診皮膚科，這才發現中藥造成「接觸性皮膚炎」，經過治療才恢復俏臉蛋，皮膚科醫師建議試用保養品或是或化妝品會不會造成臉部過敏時，可以先從手臂內側、耳後以及下頜皮膚等三處開始試。

彭賢禮皮膚科醫師謝富森說起治療黃小姐的整個情況，黃小姐進來診間的時候表示自己因為有過敏性膚質，臉部反覆過敏，結果在朋友的介紹下找到中醫，把中醫的藥方製成敷料用在臉上，結果使用過後，臉部冒出許多小紅疹，原本還以為是中醫說的「排毒」功效，持續使用沒幾次，整個臉紅腫熱痛，脫皮水泡，甚至還有「流湯」的情況，謝富森還說第一次看診的時候，就好像是周星馳電影裡頭說的，中了「武林最罪惡的面目全非腳」。

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▲一名女子使用中藥製成敷藥來治療臉過敏，結果變成接觸性皮膚炎 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名女子使用中藥製成敷藥來治療臉過敏，結果變成接觸性皮膚炎 （治療後）。（圖／記者吳奕靖翻攝）

謝富森說明，像黃小姐這樣的案例就是非常明顯的接觸性皮膚炎，是指當皮膚接觸藥物內某種物質，皮膚誘發免疫反應，一開始的症狀，大多以瘙癢、紅疹為主，有時因為不嚴重，因此常會沒注意到，繼續反覆使用產品，等到症狀嚴重時，就可能產生紅腫水泡甚至皮膚潰爛等嚴重症狀，並導致黑色素沉澱。

謝富森強調類似這樣的個案在皮膚科門診裡屢見不鮮，任何接觸皮膚的東西像是藥膏、中藥貼布、保養品、化妝品、矽膠貼布等，這些狀況都有可能引發接觸性皮膚炎。所以過敏性膚質的患者，要擦上任何產品前，建議先做簡易貼布測驗，如在前臂內側、耳後或是下頜皮膚的位置塗抹測試，停留24小時，確定無過敏反應後再使用。

▲一名女子使用中藥製成敷藥來治療臉過敏，結果變成接觸性皮膚炎 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲謝富森醫師。（圖／記者吳奕靖攝）
 

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