梅根逃離王室…這8點「神似戴妃」　是巧合還是刻意模仿？

圖文/鏡週刊

1995年,黛安娜王妃(Diana, the Princess of Wales)在肯辛頓宮接受BBC專訪,一句「我們的婚姻有3個人,太擠了」轟動全世界。誰想得到,26年後的現今,黛妃的次子哈利(Prince Harry)帶著妻子梅根(Meghan Markle)逃離王室,在大西洋的另一端大爆猛料,哈利提到,他最大的恐懼,就是梅根重演黛妃悲劇,明顯將妻子與母親相提並論。外媒《INSIDER》整理出幾個梅根與黛妃之間8個相似之處。究竟是巧合還是刻意模仿?只能讓大家自由心證了。

1. 婚前對王室生活不甚瞭解



梅根在訪問時告訴歐普拉,她從小對英國王室一無所知,那不是美國人會關注的議題。她聲稱婚前從沒上網查過哈利王子的背景、不懂王室禮節,與女王第一次見面時不知如何行禮,更不知成為一名王室成員要做些什麼事。

黛妃成長於貴族家庭,對王室有更多理解,她的姊姊莎拉(Sarah Spencer)甚至與查爾斯王儲交往過。不過,黛妃嫁入王室時年僅19歲,她透露自己不知道加入王室後,實際上會帶來什麼影響,也不知她會不會得到支持。

2. 將王室生活比擬為「童話」

黛妃告訴BBC記者巴希爾(Martin Bashir),她與查爾斯的婚姻備受世界關注,那是大家夢想中的童話故事。不過,當她知道查爾斯仍與舊情人卡蜜拉(Camilla Parker Bowles)藕斷絲連,「那真的很難過,童話故事結束了,最重要是我們的婚姻發生了變化」。

梅根告訴歐普拉,身為一個美國人,她對英國王室的認知就如童話所述。與黛妃不同的是,當歐普拉在結尾問梅根:「你和王子的故事有了幸福結局嗎?」梅根表示,「比你讀過的任何童話故事都更好」。

3. 結婚前夕發生「戲劇性事件」

黛妃與查爾斯在婚前受訪,記者問:「你們相愛嗎?」黛妃嬌羞說:「那當然」。查爾斯卻說:「這要看你如何定義愛了。」多年後黛妃在紀錄片《Diana: In Her Own Words》提到這段回憶,她表示當下非常震驚,查爾斯的回答很奇怪,令她受傷。

▲梅根(左圖右)大婚前曾因花童褲襪問題與大嫂凱特起口角。黛妃(右圖右)與查爾斯婚前受訪,查爾斯的回答令人傻眼。(翻攝sussexroyal、iLovePrincessDiana影片)



梅根與哈利大婚時,有八卦媒體報導,凱特想遵循王室傳統,讓夏綠蒂小公主和伴娘們穿上褲襪,但梅根不同意,雙姝因此起了口角,凱特還因此躲到試衣間痛哭。對此,梅根在專訪中反駁,她說:「事實正好相反,我才是被凱特弄哭的人。」

4. 「澳洲之旅」是關鍵轉折

哈利受訪時表示,他與梅根婚前受到王室成員歡迎,「但一切在在澳洲之旅發生變化」。梅根說,那是他們第一次出訪國外,正要宣布懷了第一胎。哈利認為,梅根在當地受到民眾熱烈歡迎,令王室跌破眼鏡,這讓他們想起了黛妃。

據悉,1983年黛妃和查爾斯到澳洲和紐西蘭,展開為期6週的參訪,那是他們首次出訪,黛妃親民和善,身受民眾愛戴,之後在全球掀起「黛安娜狂熱」(Dianamania)。黛妃的光芒力壓丈夫,讓查爾斯很不是滋味,也引來王室成員忌妒。

5. 被英國八卦小報糾纏霸凌

2016年,梅根與哈利開始交往,英國八卦媒體如《每日郵報》《太陽報》《鏡報》等對她的惡意報導從沒少過,會拿她的非裔身分、曾經離過婚、與父親失和等議題大作文章,字裡行間充滿歧視與暴力。哈利夫婦甚至對這些小報提出訴訟。

至於黛妃,在婚前就被媒體緊盯,婚後更是不放過她。她到訴BBC記者巴希爾,「我幾乎天天登上報紙頭版,那是一個孤軍奮戰的過程,媒體把你捧得越高,就摔得愈慘」。她更直言,失敗的婚姻與八卦媒體脫離不了關係,媒體給他們巨大壓力,被許多人誤解。1997年8月31日,她與男友多迪在巴黎遭狗仔隊追逐,車子失控越過行車線撞向燈柱和石牆後爆炸,年僅36歲的黛妃慘死,至今仍是英國王室最黑暗的回憶。

6. 宮中生活沒有話語權

▲黛安娜王妃生前與查爾斯王儲育有威廉王子和哈利王子。(翻攝The Royal Family臉書)

梅根在受訪時說到,她向來重視個體獨立,特別致力於為女權發聲。但進入王室後她「被禁聲」,將自己形容為《小美人魚》裡的愛麗兒公主,嫁給王子就不能說話了,如今她要奪回話語權。

黛安娜王妃說,之所以會決定接受BBC訪問,就是要大聲說出真相,因為如果不這麼做,外界對她的婚姻只會抱著懷疑與誤解。

7. 因王室工作備感壓力

▲哈利與梅根出席任何場合都需面帶笑容。(翻攝sussexroyal IG)

黛妃身為王室成員,亮相各大場合,也必須遵守各種王室禮節,她告訴巴希爾:「那種壓力是無法忍受的,我的工作也受到了影響。我想奉獻110%的經歷,卻只能做到50%,我感到精疲力竭,因為壓力是如此的殘酷。」

至於梅根則說,即便飽受媒體攻擊,每回與哈利出訪慈善晚宴,她都必須要面帶笑容,那就王室成員的工作,他們在照片上看起來迷人、光鮮亮麗,但人們不知道的是,她經常在背後哭泣。

8. 有過輕生念頭、向王室求助無門

根據黛妃紀錄片,查爾斯在婚後持續與卡蜜拉暗通款曲,甚至和黛妃放話:「我拒絕成為唯一一個沒有情婦的威爾斯親王」。傷心不已的黛妃罹患憂鬱症和暴食症,她曾向婆婆英國女王求助,但女王愛莫能助,只說:「我不知道該怎麼幫妳,查爾斯沒救了。」在哈利王子出生後,黛妃與查爾斯的關係決裂,黛妃患上產後憂鬱症,並5度嘗試輕生。

而梅根則是向歐普拉坦言,王室生活如坐牢,護照、駕照、信用卡全被收走。她4個月只出門2次,但媒體對她的惡意傳聞滿天飛,「到處都是我的消息,但我哪裡都不能去」。她以為自己受到王室保護,想不到母親和朋友看到許多報導後哭著告訴她:「不,梅根,他們沒有在保護妳。」她坦言真的不想活了,她曾向王室求助,想去接受精神治療,但王室拒絕,認為那樣對王室不好。

資料來源:《INSIDER》



