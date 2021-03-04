發票中獎卻GG！她一看「只印一半」哭了：好像無法領　網1招救

▲原PO發票中獎，擔心這張沒辦法領。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「今天整理發票，在對獎時才發現這張發票居然有中獎！」一位女網友日前在臉書《爆怨公社》貼出一張照片，只見她中獎的是加油站發票，但仔細一看居然只印了一半。原PO就說當時她太粗心，沒注意到加油站員工給了她一張這樣的發票，不禁大嘆可能無法領獎了，就有網友好心解說「可以去補開啊！」

「我要小小爆怨一下，天啊！我怎麼會這麼粗心……」這位女網友文中表示，她當初完全沒發現發票只印了一半，「都沒發現加油站的店員給我發票時，是剛好發票已經到底了，印到這樣的發票給我，我卻當下都沒發現。」結果最近整理發票對獎時，發現這張明明中獎，卻只能大嘆「可是這樣好像無法領耶。」

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原PO不禁用hashtag直怨「#眼睜睜看著錢飛走了」、「#安捏是要叫我跟上帝領獎嗎？」看看照片，只見該張發票邊緣有一些紅色痕跡，原來是因為機器已經用到底、沒紙了，發票才會只印一半，雖然有印到發票號碼，但下面的QR code和金額、明細都是一片空白。

▲發票只印了一半，QR code都沒印到。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，馬上有人解答，「可以回當初加油的地方開印證明，類似明細的東西，跟著發票一起，還是可以領獎喔」、「可以拿回去原加油站，確認無誤會補印一張。」看到留言，原PO表示自己忘記在哪加的油，就有人用發票號碼幫她查詢，方法則是上財政部稅務入口網查詢統一發票開立行號；也有人指出，可以打電話到國稅局查發票號碼。

另外，根據財政部國稅局資料顯示，「中獎發票破損不全或模糊不清、無法辨認者，可提示證明文件，兌領中獎獎金」，依統一發票給獎辦法第11條第1項第3款規定，發票若破損不全或填載模糊不清、無法辨認者，原則上不得兌領獎金，但如經開立發票的營業人證明其收執聯與存根聯所記載事項確屬相符經查明無訛者，仍可給與獎金。