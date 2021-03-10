運8反潛機擾台！空軍廣播驅離　今年迄今累計127架次共機

▲共機運8反潛機擾台。（圖／國防部提供，下同）
記者黃巈禾／台北報導
國防部10日晚間證實，1架次運8反潛機於下午進入我西南空域，我空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。今年迄今累計127架次共機。
根據國防部公開資料，3月迄今累計7架次共機擾台，分別是3月1日運8反潛機1架次；3月2日運8技偵機1架次；3月3日運8技偵機1架次、運8反潛機1架次；3月8日運8技偵機1架次、運8反潛機1架次；3月10日運8反潛機1架次。而1月及2月，則分別累計81架次、及40架次。
▲共機運8反潛機擾台。（圖／國防部提供，下同）
記者黃巈禾／台北報導
國防部10日晚間證實，1架次運8反潛機於下午進入我西南空域，我空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。今年迄今累計127架次共機。
根據國防部公開資料，3月迄今累計7架次共機擾台，分別是3月1日運8反潛機1架次；3月2日運8技偵機1架次；3月3日運8技偵機1架次、運8反潛機1架次；3月8日運8技偵機1架次、運8反潛機1架次；3月10日運8反潛機1架次。而1月及2月，則分別累計81架次、及40架次。
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