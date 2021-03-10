運8反潛機擾台！空軍廣播驅離　今年迄今累計127架次共機

行政院長蘇貞昌5日再到立院備詢，民進黨立委王美惠質詢時問到要如何因應共機愈趨頻繁的繞台行為？蘇貞昌強調，國軍絕對準備充分，「6分鐘內一定會起飛」，不允許任何國家對台灣侵門踏戶；國防部則說，會將共機擾台的行徑，以中英文、圖卡對照方式放上官網與推特，讓國際友人知道中國破壞區域和平的行徑。