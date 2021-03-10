今周刊民調／66%支持再生能源取代核能　45%反對啟封核四

▲太陽能光電板。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

「311核災」將滿10週年，民進黨10日下午中常會將邀請專家報告「日本福島核災後現況與台灣能源轉型政策前景。在此同時，《今周刊》上午也公布最新民調，顯示有66%民眾支持目前以再生能源取代核電的政策，有近45%民眾反對啟封核四。

面對「311核災」10週年，為檢討台灣能源轉型狀況，民進黨10日下午中常會邀請立法委員洪申翰、台灣環境規劃協會理事長趙家緯專案報告「日本福島核災後現況與台灣能源轉型政策前景」。

在此同時，《今周刊》上午也舉行記者會，公布今年3月委請世新大學知識經濟發展研究院民意調查研究中心進行民調，結果顯示，有近半數民眾對政府或台電應變輻射外洩事故的能力沒有信心，有43%民眾認為北台灣發生核災，損失程度將比2011年的福島更為嚴重，只有15％認為災情會比福島輕微。

▼《今周刊》針對能源轉型議題，公布最新民調。（圖／今周刊）



▼《今周刊》針對能源轉型議題，公布最新民調。（圖／今周刊）



在政府推動再生能源取代核電政策方面，有66%民眾表示支持，僅19.8%民眾表示不支持；而在是否支持減少或停止使用核能發電方面，有73.4%支持，僅15.9%反對。

另外，針對近期有人主張「核四啟封商轉發電」，有38.3%民眾支持，不支持的民眾則有44.8%。在民生經濟的電價問題，在回答「為了鼓勵節約用電以維持供電穩定，請問您支不支持適度調漲住宅電價？」，調查結果顯示，有49.1%民眾支持。

本次調查，是在110年3月2日至3日進行，詢問全國22縣市年滿18歲以上之一般民眾，完成1,068份有效樣本，在信心水準95%，抽樣誤差為±3.00%以內。

▲台電公司表示，已務實盤點評估核四重啟的困難，燃料外運從來不是重啟關鍵，圖為核四廠。（圖／台電提供）