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「Avatarify」爆紅7天！大陸火速封殺　玩家曝背後原因：隱患太多

▲▼Avatarify。（圖／翻攝自微信公眾號／雷鋒網）

▲陳奕迅都在元宵節當天出鏡模仿。（圖／翻攝自抖音）

記者鄭思楠／綜合報導

從爆紅到GG只用了7天！大陸近日興起一款名為「螞蟻呀嘿」的AI特效影片，相關作品在抖音、快手、微博、B站、朋友圈等各大平台迅速爆紅。以抖音為例，相關話題點閱已高達27.8億次，特效被785萬人使用。連陳奕迅都在元宵節當天出鏡模仿，點贊量甚至超過400萬。

不過，爆紅了不到一周後，幕後產品Avatarify卻於3月2日凌晨悄然從中國區App store下架了。關於下架原因，目前官方並未說明。有網友猜測，下架原因或涉及隱私安全等問題。

綜合陸媒報導，「螞蟻呀嘿」的背景音樂出自新加坡歌手郭美美作品《不怕不怕》，歌詞是「Mai a hee，mai a hu，Mai a ho mai a ha ha」，特效則是源自外國一個AI軟體「Avatarify」。

▲▼Avatarify。（圖／翻攝自微信公眾號／雷鋒網）

▲Avatarify爆紅大陸。（圖／翻攝自微信公眾號／雷鋒網）

Avatarify最早出現是在去年初，當時新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，很多人被迫要在家工作，俄羅斯工程師Ali Aliev深感整天在家中參加視訊會議太過無聊，就在其中一次會議時用AI「換臉」惡搞同事，讓對方搖身一變成為全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。Ali Aliev其後更將Avatarify製作為App，免卻使用者要花費大量時間學習艱深電腦知識的過程，使Avatarify迅速推廣。

App版本的Avatarify有十多種不同的「換臉」特效，其中就有在大陸爆紅的「螞蟻呀嘿」。使用者只需要稍加操作，就能讓照片輸出成影片，並且照片上的任何人、動物做出唱歌、擠眉弄眼等的動作。

憑藉這種惡搞玩法，Avatarify自2月25日起問鼎中國區App Store 應用免費榜首，隨後連續數天穩居總榜TOP1。加之不少明星紛紛跟風使用，將Avatarify推向新高度。

▲▼Avatarify。（圖／翻攝自微信公眾號／雷鋒網）

▲不少明星紛紛跟風使用。（圖／翻攝自微信公眾號／雷鋒網）

不過，僅僅7天，Avatarify就被火速下架了（僅大陸，其他地方依舊可以使用）。該事件也引起網友的熱烈討論，有網友認為，「只要不涉及隱私問題，這類軟體還是可以存在的。」但絕大部分網友認為，「AI換臉軟體就目前的技術而言，技術本身沒有問題，但隱患太多，用戶實在招架不住，曇花一現是正常現象。」

當然，擔憂也並非空穴來風，AI換臉軟體自出現起就是帶著爭議，畢竟換臉之後毫無違和感，不正可以被用來造假嗎？據悉，AI換臉的合成照片、合成影片是人類僅憑肉眼無法識別，部分甚至無法通過單一技術模型鑑別，很容易被當作真實資訊進行再次傳播。版權、隱私、法律風險……，這些都限制了AI換臉玩法的成長。

此外，也正因為換臉技術的不斷升級，與之相應的黑產業也快速生長。根據網路安全公司的調查，過去幾年，犯罪分子多採用勒索軟體斂財，現在他們盯上了AI換臉技術，通過偽造影片、企業高層語音，要求企業財務人員資金轉移，或者偽造企業團隊核心負責人照片，進行犯罪活動。

▲▼Avatarify。（圖／翻攝自微信公眾號／雷鋒網）

▲Avatarify目前已經在大陸下架。（圖／翻攝自微信公眾號／雷鋒網）

不過，除了資訊安全之外，還有網友根據AI換臉產品的特性分析了這類產品在市場曇花一現的原因，「此類App提供的功能並非用戶剛需，用戶粘性偏低，很容易就被用戶拋棄了。」

當然，從更深層面來看，螞蟻呀嘿的下架或許並不是一件壞事，這正說明人們在對待個人隱私這件事上有了正向重視。畢竟，「人臉」作為特殊的個人隱私資訊，它的數據安全，值得所有人重視。

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